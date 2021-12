Unicoop for Africa: raccolta fondi per aiutare a vaccinare contro il Covid. Al CentroSesto il presidente della Regione Giani

SESTO FIORENTINO – “#coopforafrica” è una campagna di raccolta fondi per aiutare la vaccinazione anti Covid in Africa dove è molto bassa la percentuale dei vaccinati. Coinvolti nel progetto ci sono le cooperative di consumatori al fianco di tre realtà umanitarie (Agenzia ONU per i Rifugiati-UNHCR, la Comunità di Sant’Egidio e Medici Senza Frontiere). Unicoop […]

SESTO FIORENTINO – “#coopforafrica” è una campagna di raccolta fondi per aiutare la vaccinazione anti Covid in Africa dove è molto bassa la percentuale dei vaccinati. Coinvolti nel progetto ci sono le cooperative di consumatori al fianco di tre realtà umanitarie (Agenzia ONU per i Rifugiati-UNHCR, la Comunità di Sant’Egidio e Medici Senza Frontiere). Unicoop Firenze, insieme alle altre cooperative, è impegnata per la promozione della raccolta e conta di coinvolgere cittadini, soci e clienti nelle donazioni che possono avvenire alle casse dei Coop.fi, sulla piattaforma Eppela (www.eppela.com/coopforafrica) o utilizzando il conto corrente dedicato (Iban: IT 12 E 02008 05364 000106277813). Si potrà donare fino al 9 gennaio.

L’obiettivo da parte di Unicoop è superare un milione di euro a livello nazionale, una cifra necessaria per vaccinare circa 250.000 persone. Un modo per contribuire a mettere in sicurezza i Paesi più poveri del mondo dove la pandemia si scarica su sistemi sanitari fragili e insufficienti. Alle ragioni etiche si somma inoltre la necessità di neutralizzare il più possibile un virus in fase di mutazione partendo dal presupposto che nessuno si salva da solo di fronte al Covid-19.

A donare, questa mattina all’Ipercoop Centro Sesto anche il presidente della Regione Eugenio Giani che ha apprezzato il progetto. “Mentre in Toscana è vaccinato l’83,5% della popolazione, in Africa questa percentuale si riduce al 7%. – ha detto Giani – Ci rendiamo tutti conto che in questo mondo interconnesso, è necessario intervenire per aiutare il popolo africano a vaccinarsi. Per questo è bellissima questa iniziativa di Coop e Unicoop Firenze che concretamente persegue questo obiettivo, che sosteniamo anche come amministrazione pubblica. Il fatto poi che Coop abbia questa rete sul territorio, rende la campagna ancora più efficace e partecipata, sia sul lato valoriale, sia su quello concreto”.

“Con la campagna natalizia Coop 2021 miriamo a dare la possibilità anche a chi vive in Africa di vaccinarsi contro il Covid – fanno sapere da Unicoop Firenze – con questa iniziativa abbiamo scelto di mobilitarci e sensibilizzare cittadini, soci e clienti verso una causa comune. Purtroppo il continente africano registra un tasso di vaccinazioni molto basso e sono innumerevoli le difficoltà che si trovano ad affrontare le organizzazioni umanitarie che vi operano. Con i fondi che raccoglieremo con la campagna #coopforafrica intendiamo mettere in condizione chi lo vorrà di accedere alla vaccinazione. Un modo per portare avanti la battaglia contro il Covid e cercare di tornare il prima possibile alla normalità pre pandemia. In tutto il mondo. Per questo, come movimento cooperativo, si siamo impegnati a raddoppiare quanto verrà raccolto”.