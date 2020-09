Unilavoro PMI: “Nuovo ponte sull’Arno infrastruttura fondamentale per lo sviluppo della Piana”

FIRENZE – “Il nuovo ponte di collegamento tra le due sponde dell’Arno è un’infrastruttura fondamentale per la Piana, che auspichiamo possa essere inserita tra le priorità del nuovo Governo regionale”. È quanto dichiara Giovandomenico Guadagno, segretario generale di Unilavoro PMI Firenze, associazione che nella Piana fiorentina aggrega più di 2.000 aziende, in merito al progetto per la costruzione di un collegamento fra lo svincolo della Fi-Pi-Li e l’Indicatore. “L’opera – continua Guadagno – rappresenta un vero punto di svolta per la viabilità dell’intera area, e porterà benefici diretti ai Comuni di Lastra a Signa, Signa e Campi Bisenzio. Questi territori a oggi sono colpiti da un notevole deficit infrastrutturale, che rappresenta un freno allo sviluppo economico dell’intera area”. “Dopo i cospicui investimenti che hanno coinvolto altre aree delle Toscana, il via libera a questa doverosa infrastruttura creerà sviluppo economico ed occupazione in un territorio ricco di potenzialità. Pertanto chiediamo alla futura giunta regionale di farsi portavoce presso il Governo per inserire il progetto del ponte tra le priorità”, conclude Guadagno.