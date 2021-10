Unitalsi Firenze Nord, il nuovo pulmino è un “regalo” della Misericordia di Campi

CAMPI BISENZIO – L’unione fa la forza. E quando ciò avviene fra realtà diverse del mondo associativo, ma accomunate dallo stesso obiettivo, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Lo dimostra anche quanto successo in questi giorni a Campi Bisenzio dove non si ferma la collaborazione della Misericordia di Campi con le altre associazioni attive sul territorio. Ne è un ulteriore esempio la recente festa, arrivata alla nona edizione, che si è svolta all’interno del parco di Villa Il Palagio. Nonostante le restrizioni imposte dal Covid e la necessità di accedere solo con Green Pass, infatti, anche quest’anno “la festa – spiega il Provveditore della Misericordia, Cristiano Biancalani – si è rivelata un’occasione imperdibile per i circa 1.200 campigiani e non che sono riusciti a prenotare in tempo e completare le liste. Ad accoglierli c’è stato un “popolo” di Fratelli e Sorelle della Misericordia che, prima e durante lo svolgimento della festa, si sono spesi in questo “servizio”. “Un servizio diverso dai soliti – aggiunge Biancalani – cui siamo intenti a svolgere durante tutto l’anno”. Per questo, quindi, Biancalani li ringrazia calorosamente e, “insieme a loro, la comunità che non ha mancato all’appuntamento per una serata in un contesto privilegiato e con una cucina all’altezza delle aspettative. Senza tralasciare il risultato economico ottenuto, maggiore di sempre, risorse che la Misericordia ogni anno devolve per qualche progetto sociale”.

“E, vista la collaborazione già in essere con la sottosezione Firenze Nord dell’Unitalsi, ospitata nei locali della Misericordia in via Saffi, sosterrà questa associazione nell’acquisto di un pulmino attrezzato per il trasporto di disabili, grazie a un contributo di 20.000 euro, 12.000 dei quali ricavati proprio dalla recente festa. Questo contributo permetterà all’Unitalsi Firenze Nord, che da decenni si dedica al servizio degli ammalati e al loro trasporto in pellegrinaggio presso santuari italiani e internazionali, di sostituire l’attuale pulmino a loro disposizione”.

(In foto Cristiano Biancalani, Provveditore della Misericordia di Campi, e Giacomo Nincheri, Commissario della sottosezione Firenze Nord dell’Unitalsi)