Uniti per Signa “Abbonamenti Tpl, agevolazione tariffaria comunale per gli studenti signesi delle superiori”

SIGNA – Vista l’assenza di scuole superiori nel Comune di Signa, gli studenti devono spostarsi quotidianamente verso gli istituti di Firenze, Prato, Scandicci, Empoli e Sesto Fiorentino. Per favorire l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale, rendendolo economicamente più sostenibile, il gruppo di Uniti Per Signa ha presentato una mozione, che verrà discussa giovedì 13 marzo in consiglio comunale, “per l’introduzione – spiegano in una nota il capo gruppo Gianni Vinattieri e le consigliere Monia Catalano e Gabriella Fontani – di un contributo comunale, da modularsi su base Isee, di agevolazione tariffaria per gli abbonamenti Tpl degli studenti delle superiori da aggiungersi a quello previsto dalla Città Metropolitana con il Bonusback 2025″.

“Dal 2023 – spiegano – la Città metropolitana di Firenze ha istituito il Bonusback Tpl rivolto agli studenti degli istituti superiori residenti nei Comuni del territorio metropolitano. L’iniziativa prevedeva un’agevolazione tariffaria mirata a incentivare l’utilizzo del servizio di trasporto pubblico. Il Bonusback 2024 consiste nell’attribuzione di un bonus con la formula cash-back per titoli di viaggio acquistati da studenti con un rimborso del 60% del valore del titolo emesso dalle aziende che gestiscono i servizi di trasporto pubblico effettuato sul territorio della Città metropolitana”.

E ancora: “Molti Comuni, fra cui quelli di Campi Bisenzio e Rignano sull’Arno, hanno finanziato con ulteriori risorse proprie di bilancio il Bonusback della Città metropolitana, in modo da arrivare al quasi totale rimborso degli abbonamenti Tpl studenti 2024 su base Isee. In funzione di questo obiettivo amministrativo e politico, detti comuni hanno stipulato con la Città metropolitana un accordo-convenzione per accedere ai beneficiari del Bonusback Tpl 2024 residenti nei propri territori. D’altronde, nelle linee di mandato del sindaco metropolitano e del documento unico di programmazione 2025-2027 è previsto che il Bonusback diventi una misura di agevolazione strutturale. Quindi, nelle more della deliberazione del Bonusback Tpl studenti 2025, gli enti locali intenzionati ad aumentare il rimborso degli abbonamenti con proprie risorse, devono prevedere opportuni stanziamenti di bilancio”.

“Da qui – concludono – la proposta del gruppo di Uniti Per Signa che invita il sindaco e la giunta a valutare la previsione per l’esercizio 2025, compatibilmente con il mantenimento degli equilibri di bilancio, di un’ulteriore agevolazione, da modularsi su base Isee, rispetto al Bonusback Tpl della Città metropolitana a favore degli studenti residenti e, in seguito alla deliberazione del Bonusback Tpl 2025 da parte della Città metropolitana, a richiedere a detto ente di acquisire la sezione dell’elenco dei beneficiari residenti a Signa tramite stipula di un accordo ai fini dell’erogazione di un’ulteriore agevolazione tariffaria”.