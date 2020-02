Uniti per Signa: “Coronavirus, serve una Unità di responsabilità comunale”

SIGNA – Non c’è dubbio che il dibattito sul Coronavirus abbia investito tutti i livelli della politica e della società civile. A Signa la proposta che arriva dal gruppo consiliare Uniti per Signa è quella di creare una Unità di responsabilità comunale. “Ieri, sabato 22 febbraio, il Governo ha emanato un Decreto Legge per isolare i focolai di Coronavirus in Lombardia e Veneto che prevede, anche, la sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia all’estero.La prossima settimana – si legge in una nota – il Ministero della salute distribuirà a presidi sanitari e medici di base le procedure da applicare per il nuovo scenario che si è venuto a configurare in Italia con le evoluzioni del contagio del virus di queste ore”.

“È evidente – continua il comunicato di UPS – la gravità e, soprattutto, la non prevedibilità dell’evoluzione del fenomeno; che, al momento, non interessa i Comuni della Città metropolitana di Firenze. In questo scenario occorre che le parti politiche e istituzionali concorrano per l’unico interesse dei cittadini: evitando sia le speculazioni che la demagogia politiche e concertando le posizioni senza protagonismi sterili e ideologici”.

“Per questo obiettivo e per un sistematico coordinamento relativo alle azioni da intraprendere, alle informazioni da comunicare, alle posizioni da assumere, alle soluzioni da trovare e proporre, al fondamentale raccordo fra istituzioni e cittadini; proponiamo una Unità di responsabilità comunale sulla specifica questione del Coronavirus che coinvolga giunta comunale, gruppi consiliari, medici di base, associazioni di volontariato del territorio, operatori Asl e della Società della Salute Nord Ovest Fiorentina. Da attivare al più presto, subito dopo la trasmissione da parte del Ministero delle nuove procedure mediche”.