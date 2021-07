Uniti per Signa: “Istituiamo il servizio “Piedibus” anche per gli studenti signesi”

SIGNA – Dopo le esperienze positive di Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e molti altri Comuni, con una mozione presentata dal gruppo di Uniti per Signa e discussa nel consiglio comunale del 28 giugno scorso, “anche a Signa – spiegano in una nota i tre consiglieri, il capo gruppo Gianni Vinattieri, Matteo Mannelli e Chiara Di […]

SIGNA – Dopo le esperienze positive di Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e molti altri Comuni, con una mozione presentata dal gruppo di Uniti per Signa e discussa nel consiglio comunale del 28 giugno scorso, “anche a Signa – spiegano in una nota i tre consiglieri, il capo gruppo Gianni Vinattieri, Matteo Mannelli e Chiara Di Bella – si propone l’istituzione del servizio “Piedibus” per gli studenti dell’Istituto comprensivo”.

“Il “Piedibus” è una forma di trasporto scolastico collettivo per gruppi di alunni, prioritariamente della scuola dell’infanzia e primaria, accompagnati da adulti a piedi nei rispettivi plessi scolastici con le medesime modalità dello Scuolabus. È, quindi, organizzato con linee, fermate, orari, autista (adulto davanti alla fila degli alunni), controllore (adulto in coda alla fila degli alunni): i bambini si recano alle fermate più prossime alle loro abitazioni a orari prefissati e vengono accompagnati a piedi a scuola da volontari seguendo itinerari prestabiliti”.

“Gli aspetti positivi del servizio – aggiungono – sono molteplici: permette ai bambini di conoscere il territorio del proprio Comune attraversandolo a piedi; dopo mesi difficili di chiusura e distanza favorisce la loro aggregazione e socializzazione; promuove un’attività fisica quotidiana con ricadute positive sulla salute; migliora lo stile e la qualità della vita; sviluppa il grado di autonomia dei bambini responsabilizzandoli a recarsi alle fermate preposte e a rispettare i relativi orari; consente l’apprendimento dell’educazione e della sicurezza stradale grazie al supporto della Polizia municipale; riduce le auto circolanti e le conseguenti emissioni inquinanti decongestionando nodi critici nei pressi dei plessi scolastici di Signa. Inoltre l’accompagnamento dei bambini iscritti al “Piedibus”, servizio reso su base volontaria a favore della collettività, può avere funzione di inclusione attiva di persone non più giovanissime e pensionate nelle dinamiche quotidiane della nostra società”.

“Ovviamente – concludono i tre consiglieri – il servizio deve essere gratuito e nella definizione delle linee (itinerari, capolinea, fermate, orari), nelle dotazioni di sicurezza e nella formazione all’educazione stradale deve rivestire un ruolo decisivo la Polizia municipale. Nel segno della concretezza e del realismo abbiamo proposto di istituire il “Piedibus” in via sperimentale per l’anno scolastico 2021/2022 e limitatamente per alcuni plessi dell’Istituto comprensivo. La mozione, infatti, impegna il sindaco e la giunta “a istituire in via sperimentale per l’anno scolastico 2021/2022 il servizio di “Piedibus” per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie dell’Istituto comprensivo comunale limitatamente ai casi per cui si verifichino le condizioni di fattibilità in coerenza con le disponibilità finanziarie, umane e strumentali”.