Università. Bright-Night la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori

SESTO FIORENTINO – Entra finalmente nel vivo Bright-Night, la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori in Toscana che domani, venerdì 27, e sabato 28 novembre, grazie a un’edizione completamente in digitale, metterà a portata di clic la scienza in modo divulgativo. Venerdì 27 il programma dell’Università di Firenze partirà, alle ore 15, con “La ricerca per tutti”, cinque mini conferenze in diretta online tenute dai ricercatori fiorentini e dedicate a “Un mondo migliore per tutti”, “Per una comunità sostenibile”, “Ricerca… in salute!”, “Futuri-amo” e“Sosteniamo il pianeta”. Le conversazioni informali coinvolgeranno i ricercatori dell’Ateneo e di enti come il Laboratorio europeo di spettroscopia non lineare (Lens), il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l’INAF-Osservatorio Astrofisico di Arcetri e l’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer. Alle ore 16, si parlerà di didattica a distanza e didattica in presenza, nella tavola rotonda a cura del Polo universitario penitenziario toscano. Sabato 28, alle ore 11, spazio ai giovani, con le premiazioni del concorso “La ricerca in tre minuti”, bandito dall’Ateneo fiorentino e dedicato a innovatività e impatto sociale dei progetti degli assegnisti e dottorandi Unifi, che vede in giuria gli studenti delle scuole medie superiori.

La due giorni offrirà anche l’opportunità di un incontro virtuale con le collezioni scientifiche e i laboratori universitari: online sarà possibile seguire i video su temi che vanno dalla paleontologia all’antropologia, a cura del Sistema Museale di Ateneo (vai al canale Youtube) ed esperimenti, dimostrazioni e laboratori ideati dai ricercatori fiorentini (‘Eureka: un training per prevenire il gioco d’azzardo’ e ‘I colori’) e da Open Lab, la struttura per la diffusione della cultura scientifica Unifi. (vai ai video esperimenti e microseminari di Chimica, Biologia, Biotecnologia,Fisica e Matematica). Durante la manifestazione saranno inoltre disponibili podcast e giochi scientifici e, grazie alla piattaforma digitale del Cinema La Compagnia di Firenze, il 27 e il 28 sarà possibile vedere gratuitamente on demand i pluripremiati documentari sulla sostenibilità “Antropocene” e “Un mondo in pericolo”. Il programma Unifi per Bright-Night – con orari e modalità per seguire e partecipare alle iniziative – è disponibile su www.unifi.it/bright-night.