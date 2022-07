Università. Come orientarsi, appuntamento al Design Campus

CALENZANO – Per aiutare la scelta del percorso di studio universitario l’Ateneo fiorentino organizza per il prossimo venerdì 8 luglio una giornata di orientamento in presenza che prevede incontri, visite guidate e attività presso le sedi delle 10 Scuole di Ateneo. L’appuntamento si intitola “Io studio a Firenze. La scelta giusta per il mio futuro“. Sarà possibile visitare le strutture, dialogare […]

CALENZANO – Per aiutare la scelta del percorso di studio universitario l’Ateneo fiorentino organizza per il prossimo venerdì 8 luglio una giornata di orientamento in presenza che prevede incontri, visite guidate e attività presso le sedi delle 10 Scuole di Ateneo. L’appuntamento si intitola “Io studio a Firenze. La scelta giusta per il mio futuro“.

Sarà possibile visitare le strutture, dialogare con i docenti delegati all’orientamento e con gli studenti tutor, conoscere da vicino l’offerta formativa (lauree triennali, a ciclo unico e magistrali) e le caratteristiche dello studio nelle varie aree disciplinari. Gli incontri sono programmati a partire dalle 9; per partecipare è necessaria la prenotazione.

Gli appuntamenti sono alle 9.30 al Design Campus di via Pertini per quanto riguarda il corso di laurea triennale in scienze dell’architettura, presentazione dei 4 corsi di laurea magistrale al Museo del Designa e architettura del paesaggio.