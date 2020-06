Università. Contributi per gli studenti, a luglio il bando

SESTO FIORENTINO – Contrinuti per gli studenti: lo ha stabilito il Senato accademico dell’Università di Firenze accogliendo la richiesta delle rappresentanze degli studenti di destinare le risorse stanziate in bilancio per le iniziative studentesche. Le risorse stanziate sono pari alla somma di 140.000 euro, per un’azione di solidarietà a tutela degli iscritti appartenenti ai nuclei […]

SESTO FIORENTINO – Contrinuti per gli studenti: lo ha stabilito il Senato accademico dell’Università di Firenze accogliendo la richiesta delle rappresentanze degli studenti di destinare le risorse stanziate in bilancio per le iniziative studentesche. Le risorse stanziate sono pari alla somma di 140.000 euro, per un’azione di solidarietà a tutela degli iscritti appartenenti ai nuclei familiari meno abbienti o in condizioni di difficoltà dovute all’emergenza sanitaria.

Saranno 700 i contributi di studio erogati, dell’importo di 200 euro ciascuno, e costituiranno un supporto economico per provvedere alle esigenze relative allo studio universitario (tasse d’iscrizione, mensa, spese di trasporto pubblico attrezzature informatiche, libri…).

Secondo i requisiti stabiliti dalla Commissione istruttoria, l’iniziativa è rivolta a studenti con ISEE per prestazioni per il diritto universitario non superiore a 15.000 euro, che non siano destinatari di borsa di studio erogata dall’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario o dal Ministero degli Affari Esteri. Possono presentare domanda gli iscritti al primo anno nel 2019/2020 a corsi di laurea di primo o secondo livello che abbiano superato almeno un esame entro il 4 marzo 2020; possono accedere ai contributi anche gli iscritti – sempre nel 2019/2020 – agli anni successivi al primo, che non siano oltre due anni fuori corso. A luglio la pubblicazione del bando.