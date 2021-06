Università. Dal 13 luglio le immatricolazioni

SESTO FIORENTINO – Al via il 13 luglio le immatricolazioni per i corsi di laurea ad accesso libero(triennali, a ciclo unico e magistrali) dell’Università di Firenze. Il periodo utile per immatricolarsi terminerà il 5 novembre. Il rinnovo delle iscrizioni agli anni successivi al primo sarà, invece, possibile a partire dall’8 settembre. I corsi di laurea a numero programmato, che […]

SESTO FIORENTINO – Al via il 13 luglio le immatricolazioni per i corsi di laurea ad accesso libero(triennali, a ciclo unico e magistrali) dell’Università di Firenze. Il periodo utile per immatricolarsi terminerà il 5 novembre. Il rinnovo delle iscrizioni agli anni successivi al primo sarà, invece, possibile a partire dall’8 settembre. I corsi di laurea a numero programmato, che richiedono una prova di accesso, hanno scadenze diverse: saranno indicate nei singoli bandi di ammissione, di prossima pubblicazione sul sito di Ateneo www.unifi.i

Giovedì 8 luglio è in programma “Io studio a Firenze”, giornata dedicata all’orientamento e alla scelta universitaria. Nel corso della giornata – il cui programma dettagliato sarà disponibile a breve – sarà possibile visitare le sedi didattiche dell’Università di Firenze, conoscere l’offerta formativa e i servizi offerti agli studenti, ricevere chiarimenti sui test di ammissione ai corsi di laurea e indicazioni sui servizi offerti dall’Ateneo fiorentino.

Offerta formativa Sono 138 i corsi di laurea che compongono l’offerta formativa dell’Università di Firenze per il 2021-22, e precisamente 67 triennali e a ciclo unico e 71 magistrali. Sono 10, inoltre, i corsi che si svolgono interamente in lingua inglese e 17 i corsi di studio che portano a un doppio titolo o a un titolo congiunto, cui si aggiungono numerosi curriculum internazionali all’interno di singoli corsi di laurea.

Tesi di laurea sessione di luglio Nella sessione di luglio è prevista la possibilità di svolgere gli esami di laurea in presenza: le Scuole di Ateneo renderanno noto l’elenco degli esami di laurea previsti in tale modalità e il relativo calendario. Le discussioni delle tesi si svolgeranno secondo le consuete misure di sicurezza anti-Covid. I laureandi potranno invitare alla cerimonia al massimo due accompagnatori. Sarà in ogni caso disponibile il link per seguire in streaming la cerimonia. (maggiori informazioni sono disponibili online)