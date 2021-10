Università. Estesa la “no tax area”

CAMPI BISENZIO – Estesa la no tax area per gli studenti dell’Università di Firenze. La misura riguarda gli immatricolati e gli iscritti regolari e attivi e prevede l’esenzione dal pagamento del contributo onnicomprensivo per i redditi ISEE fino a 24mila euro. L’esenzione dalle tasse era finora fissata al valore ISEE di 22mila euro. La decisione […]

CAMPI BISENZIO – Estesa la no tax area per gli studenti dell’Università di Firenze. La misura riguarda gli immatricolati e gli iscritti regolari e attivi e prevede l’esenzione dal pagamento del contributo onnicomprensivo per i redditi ISEE fino a 24mila euro. L’esenzione dalle tasse era finora fissata al valore ISEE di 22mila euro.

La decisione è stata deliberata dal Consiglio di amministrazione dell’Ateneo, in applicazione del decreto ministeriale 1014/2021, pubblicato lo scorso agosto, che disciplina e incentiva le agevolazioni economiche per gli studenti.

E per gli studenti fuorisede arriva anche un contributo per le spese di affitto. È stato pubblicato, infatti, il bando per accedere al contributo ministeriale previsto proprio per sostenere gli studenti nei costi dell’alloggio. Tra i requisiti per la partecipazione al bando, avere un reddito ISEE entro i 20.000 euro e non avere ricevuto altri contributi pubblici per le spese di affitto. Le domande devono essere presentate entro il prossimo 30 ottobre (informazioni sul sito www.unifi.it/incentivi).