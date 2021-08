Università. Lezioni dei corsi del primo semestre 2021-2022

SESTO FIORENTINO – Le lezioni di tutti gli insegnamenti di tutti corsi di studio dell’Ateneo nel primo semestre 2021-2022, si terranno in presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza in materia di distanziamento e di tracciamento. Sarà utilizzato il sistema di prenotazione del posto in aula Kairos, già impiegato nei semestri dello scorso anno accademico: […]

SESTO FIORENTINO – Le lezioni di tutti gli insegnamenti di tutti corsi di studio dell’Ateneo nel primo semestre 2021-2022, si terranno in presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza in materia di distanziamento e di tracciamento. Sarà utilizzato il sistema di prenotazione del posto in aula Kairos, già impiegato nei semestri dello scorso anno accademico: permetterà anche di gestire eventuali turni in aula se il numero di posti disponibili, che è ridotto per la necessità del distanziamento, non sarà sufficiente.

Per consentire la partecipazione di tutti gli studenti alle lezioni sarà mantenuta la modalità del sistema misto presenza/distanza e quindi tutte le lezioni saranno trasmesse anche in streaming attraverso la piattaforma Cisco Webex. A beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche in presenza saranno disponibili le videoregistrazioni delle lezioni che saranno messe a disposizione sulla piattaforma Moodle per almeno una settimana, o in alternativa, altre forme di recupero delle stesse come previsto dalla nota ministeriale del 23 giugno.