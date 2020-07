Università. Prime scadenze per le lauree a numero programmato

SESTO FIORENTINO – Apertura giovedì 23 luglio delle immatricolazioni ai corsi di laurea ad accesso libero dell’Università di Firenze. Per gli studenti interessati ad iscriversi a corsi di laurea a numero programmato, invece, è già possibile fare domanda per partecipare alle prove di ammissione, secondo le modalità e le scadenze indicate nei singoli bandi che vengono pubblicati in questi giorni su www.unifi.it/corsi_primolivello Ecco il […]

SESTO FIORENTINO – Apertura giovedì 23 luglio delle immatricolazioni ai corsi di laurea ad accesso libero dell’Università di Firenze.

Per gli studenti interessati ad iscriversi a corsi di laurea a numero programmato, invece, è già possibile fare domanda per partecipare alle prove di ammissione, secondo le modalità e le scadenze indicate nei singoli bandi che vengono pubblicati in questi giorni su www.unifi.it/corsi_primolivello Ecco il calendario delle scadenze già pubblicate.

E’ disponibile online il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di laurea magistrali a ciclo unico – a numero programmato nazionale – in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria. L’iscrizione alla prova è online su https://www.universitaly.it/ e si chiude alle ore 15 del 23 luglio 2020. Il perfezionamento dell’iscrizione avviene a seguito del pagamento del contributo per la partecipazione al test entro le ore 12 del 29 luglio 2020.

Sono disponibili i bandi delle prove di selezione per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico a titolo congiunto in Giurisprudenza italiana e francese e Giurisprudenza italiana e tedesca, percorsi formativi della Scuola di Giurisprudenza che rilasciano un titolo congiunto rispettivamente con l’Università di Parigi I Panthéon-Sorbonne e con l’Università di Colonia. Entrambi i percorsi di studio durano cinque anni e vengono seguiti in parte in Italia e in parte all’estero. Per la laurea in Giurisprudenza italiana e tedesca le iscrizioni alla selezione devono essere presentate entro le ore 12 del 17 luglio. Per la laurea in Giurisprudenza italiana e francese, invece, il termine per l’invio delle domande di partecipazione è fissato al 31 luglio (ore 12). Info su www.giurisprudenza.unifi.it

Scadono il 14 agosto i termini per fare domanda alla selezione per i corsi di laurea triennali nelle Professioni Sanitarie. E sempre entro il 14 agosto si può iscriversi alla prova per l’ammissione ai corsi di laurea triennale in Biotecnologie, Scienze biologiche, Scienze farmaceutiche applicate–Controllo qualità e per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e tecnologia farmaceutiche.

Il 14 agosto è anche la data entro cui fare domanda per la prova che consente di accedere al corso di laurea triennale in Disegno industriale. Mentre per il corso di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche le domande per la prova di ammissione scadono invece il 28 agosto.

È online anche il bando di concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura e al corso di laurea triennale in Scienze dell’architettura. L’iscrizione per la prova si chiude alle ore 14 del 2 settembre.