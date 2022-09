Università. Servizio navetta gratuito per studenti del Polo scientifico

SESTO FIORENTINO – Per potenziare il collegamento da Firenze con il campus scientifico di Sesto Fiorentino, l’Università mette a disposizione un servizio sperimentale di navetta (50 posti a sedere) rivolto agli studenti, ai docenti e al personale tecnico amministrativo. L’iniziativa prenderà il via a partire da lunedì 12 settembre in concomitanza con l’inizio delle lezioni. […]

SESTO FIORENTINO – Per potenziare il collegamento da Firenze con il campus scientifico di Sesto Fiorentino, l’Università mette a disposizione un servizio sperimentale di navetta (50 posti a sedere) rivolto agli studenti, ai docenti e al personale tecnico amministrativo. L’iniziativa prenderà il via a partire da lunedì 12 settembre in concomitanza con l’inizio delle lezioni. Sono previste due corse di andata al mattino e altrettante per il rientro a Firenze di pomeriggio.

La partenza è prevista alle 7.35 dalla fermata autobus di via Pancaldo (FM0105) in corrispondenza del sottopasso della Stazione ferroviaria di Firenze Rifredi. La navetta ferma alle 7.45 al parcheggio scambiatore di viale Guidoni, vicino alla tramvia T2, l’area sosta a nord ovest più importante della città, nei pressi dell’uscita autostradale e dell’aeroporto. Alle 8 la navetta arriva al campus scientifico di Sesto Fiorentino, sosta in corrispondenza delle fermate di via Sansone, via Morettini e via Madonna del Piano. Al mattino è prevista una seconda corsa con partenza alle 8.25 da Via Pancaldo, fermata al parcheggio scambiatore Guidoni T2 alle 8.45 e arrivo al campus di Sesto fiorentino alle 9.

Al pomeriggio la navetta parte dal campus universitario di Sesto Fiorentino alle 17 dalla fermata di via Madonna del Piano, sosta alle fermate di via Morettini e via Sansone. Alle 17.25 raggiunge via Pancaldo e alle 17.35 il parcheggio scambiatore Guidoni T2. La seconda corsa pomeridiana effettua le stesse fermate della precedente con partenza alle 18 da Madonna del Piano, sosta in Via Pancaldo alle 18.25 e arrivo al parcheggio scambiatore Guidoni T2 alle 18.35. Il servizio è gratuito. Gli studenti a bordo dovranno esibire al conducente la carta dello studente (le matricole che non dispongono di questo titolo potranno mostrare il proprio profilo online sul GCS-Gestione Carriere Studenti), il personale tecnico amministrativo il badge universitario. Ai docenti sarà richiesta invece la tessera per accedere ai servizi bibliotecari o un attestato rilasciato dal proprio Dipartimento

Gli orari potrebbero subire degli aggiustamenti per andare incontro ulteriormente alle esigenze dell’utenza. Le modifiche saranno tempestivamente comunicate attraverso i canali istituzionali Unifi.