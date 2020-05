Università. Smart Unifi online l’attività di orientamento

Avvicinarsi alla scelta del corso di laurea conoscendo le discipline e gli argomenti che si potranno studiare all’Università. E’ possibile grazie alle videolezioni di Smart Unifi, realizzate dai docenti dell’Ateneo fiorentino per proseguire online le attività di orientamento e favorire decisioni consapevoli sui corsi di studio. Dai big data ai cambiamenti climatici, dalla biodiversità al perché comunichiamo: i futuri studenti possono spaziare su una raccolta, in costante incremento, di temi collegati alla didattica e alla ricerca in Unifi.

Sul web proseguono a maggio anche gli INFO MEET incontri a distanza dedicati alla presentazione dell’offerta formativa delle singole Scuole; gli appuntamenti sono organizzati tramite la piattaforma Gsuite con l’applicativo Meet. Sempre a distanza è possibile cimentarsi con il test motivazionale online che aiuta gli studenti degli ultimi anni delle superiori a fare un’autovalutazione degli aspetti utili per raggiungere gli obiettivi scolastici e accademici. E per chi ha già le idee chiare e si prepara ad accedere ai corsi di studio Unifi, online sono disponibili una serie di compendi – di logica, matematica, ecc –, compresa la versione interattiva, con esercizi da risolvere. Unifi ha attivato anche un telesportello di Ateneo, che permette di svolgere colloqui orientativi e ricevere informazioni sui principali servizi di Ateneo e i telesportelli delle Scuole, dedicati alle info sui singoli corsi di studio. Si tratta di un servizio in videochiamata su prenotazione. I dettagli per partecipare alle singole iniziative e ai servizi di orientamento e consultare i contenuti caricati online sono disponibili su www.unifi.it alla voce Orientamento/orientamento a distanza. Sul fronte dei servizi bibliotecari di Ateneo, da domani giovedì 7 maggio riparte il prestito dei libri che si svolgerà esclusivamente su prenotazione, con con le modalità indicate online.