Università. Torna la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori

SESTO FIORENTINO – Tutto pronto per la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori 2022. La manifestazione, nata per impulso della Commissione UE nel 2005 con l’obiettivo di diffondere la cultura scientifica si svolge anche in Toscana nella il prossimo 30 settembre. In questa giornata ricercatrici e ricercatori saranno nelle piazze di 10 città della nostra […]

SESTO FIORENTINO – Tutto pronto per la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori 2022. La manifestazione, nata per impulso della Commissione UE nel 2005 con l’obiettivo di diffondere la cultura scientifica si svolge anche in Toscana nella il prossimo 30 settembre. In questa giornata ricercatrici e ricercatori saranno nelle piazze di 10 città della nostra regione e animeranno un’ampia serie di iniziative pensate per raccontare il mondo delle scoperte e della conoscenza al pubblico di tutte le età. Laboratori, dimostrazioni, esperimenti, visite guidate e passeggiate scientifiche coinvolgeranno i cittadini in un percorso avvincente dentro le varie dimensioni della ricerca. La Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori in Toscana prende il nome BRIGHT-NIGHT, nome che sigla un ricchissimo programma messo a punto dalla squadra di promotori. Ne fanno parte tutti gli Atenei toscani (Università di Firenze, Pisa, Siena, Siena Stranieri, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Scuola Normale Superiore e Scuola IMT Alti Studi Lucca) insieme a un’ampia rete di enti di ricerca – tra cui il Consiglio Nazionale delle Ricerca (CNR), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’European Gravitational Observatory (EGO), l’Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astrofisico di Arcetri (INAF-OAA) – con il sostegno della Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì. BRIGHT-NIGHT è un progetto finanziato dal programma HORIZON-MSCA-Citizens-2022 della Commissione Europea, nell’ambito delle azioni Marie Skłodowska-Curie.