Uno “Sbaracco” da record per la Misericordia di Campi Bisenzio. E per l’ambulanza per il trasporto protetto neonatale

CAMPI BISENZIO – Saranno duecento, un vero e proprio sold-out per il primo appuntamento del 2023, gli espositori presenti domenica 2 aprile (dalle 8 alle 19) allo “Sbaracco” della Misericordia di Campi Bisenzio. Iniziativa che ci sarà tutte le prime domeniche anche dei mesi di maggio giugno, settembre e ottobre nell’area adiacente a Villa Il Palagio, fra via Barberinese e via del Paradiso. Una ripartenza in grande stile dopo che l’anno scorso lo “Sbaracco” venne organizzato in occasione della festa dell’associazione (nella foto) e che si pone un obiettivo davvero nobile: tutto il ricavato (frutto dell’oblazione che ciascun espositore versa alla Misericordia per poter partecipare allo “Sbaracco”) contribuirà infatti all’acquisto di un’ambulanza di soccorso avanzato adibita al trasporto protetto neonatale. Un progetto su cui la Misericordia di Campi Bisenzio punta in modo particolare e sul quale è attiva da tempo. Prima con la festa del settembre scorso nel parco di Villa Il Palagio il cui ricavato è stato interamente devoluto proprio a questa iniziativa. Quindi con la vendita delle uova di Pasqua – alla fine sono state un migliaio – sia al mercato del sabato nel centro di Campi Bisenzio che facendo rete con le parrocchie e altre associazioni del territorio, fra cui l’Unitalsi. Insomma, ancora una volta una bella dimostrazione di come si possa raggiungere un obiettivo significativo per tutta la comunità grazie ai Confratelli e alle Consorelle della Misericordia, al mondo della volontariato e ai cittadini che hanno risposto di nuovo “presente”.