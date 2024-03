“Uno scrittore fra noi”: al circolo Mcl Don Renzo Paoli è tempo di “Fino all’ultima sera”

CAMPI BISENZIO – Proseguono al circolo Mcl Don Renzo Paoli, sede della sezione di San Piero a Ponti della Misericordia di Campi Bisenzio, le presentazioni di libri di autori locali nell’ambito della rassegna “Uno scrittore fra noi”. Domani, infatti, sabato 2 marzo alle 17.30, sarà la volta di “Fino all’Ultima sera” di Pier Francesco Nesti (Rossini Editore 2023), che dialogherà con la giornalista de “Il Tirreno”, Valentina Tisi: ambientato in Alto Adige – e in minima parte in Puglia – è un libro sulla montagna, sulla sua vita con personaggi di fantasia che si legano a persone ed eventi reali per donare un messaggio di coraggio e speranza. I protagonisti sono Duccio e Martina: si incontrano e fra loro due scatta subito (o quasi…) la scintilla. Sembra una storia come tante altre e invece un giorno accade qualcosa che sembra far cambiare il corso delle cose. Di fronte a loro le montagne, scrigno di segreti e racconti passati. E soprattutto maestre di vita.