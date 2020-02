“Uno scrittore fra noi”: Maurizio Mandarano al circolo Mcl “Don Renzo Paoli”

CAMPI BISENZIO – Continua, con successo, la rassegna “Uno scrittore fra noi”, organizzata dal circolo Mcl “Don Renzo Paoli” a San Piero a Ponti. Con un nuovo appuntamento, quello di dopo domani, giovedì 13 febbraio, alle 21.15, al quale parteciperà anche il sottoscritto. per dialogare con Maurizio Mandarano, autore del libro “Il cane in strada” scritto per Marco Del Bucchia Editore. Un giallo visto e vissuto dal basso. Che racconta la periferia di Firenze all’inizio degli anni Settanta, per la precisione nel 1972. Una periferia che “sa molto di Piana”, anche se l’autore non lo specifica. Quel che è certo è che allora era quasi (tutta) campagna. E, pagina dopo pagina, conosciamo sempre meglio un ragazzino – proprio come lo chiama il militare – e un carabiniere alle prime armi. Un appuntato per l’esattezza. Tre vicende: una per così dire più leggera a cui si dedica il giovane, due più drammatiche in cui è coinvolta l’Arma. E alla fine una delle indagini del brillante appuntato e la storia del “ragazzino” finiranno per intrecciarsi e per avere una soluzione comune. Nato a Firenze, Maurizio Mandarano vive da sempre a Campi Bisenzio. Negli anni agli studi e alla professione di stampo tecnico si è affiancata una crescente passione per la lettura che si è tradotta – complici interminabili ore in voli intercontinentali e serate solitarie nei luoghi più disparati del mondo dovute al suo lavoro – nella voglia di scrivere. “Il cane in strada” rappresenta il suo esordio editoriale.

P.F.N.