“Uno scrittore fra noi”: nuovo appuntamento al circolo Mcl “Don Renzo Paoli”

CAMPI BISENZIO – Continuano gli appuntamenti con i libri e con la cultura al circolo Mcl “Don Renzo Paoli”. Per il ciclo “Uno scrittore fra noi” oggi, giovedì 27 febbraio, con inizio alle 21.15, sarà la volta infatti del libro “Il mio spirito esulta nel mio Dio, Salvador” di don Marco Paglicci e don Paolo Sbolci. Presenta il libro il gruppo giovani della parrocchia di San Jacopino a Firenze, conduce la serata Massimo Fratini. Nel libro, infatti, i due sacerdoti raccontano la loro esperienza come missionari a Salvador Bahia, in Brasile. Una bella serata, quindi, in un periodo particolare come quello che stiamo vivendo, anche per provare a riscoprire i veri valori della vita