Uno sguardo al Paese, un altro a Signa: sabato 22 maggio il gazebo di Italia Viva ai Capitelloni

SIGNA – Nuovo appuntamento domani, sabato 22 maggio, con il gazebo di Italia Viva Signa. L’appuntamento è dalle 9 alle 13 presso il Centro commerciale “I Capitelloni”, in via dei Macelli, nei pressi della Coop. “Nell’occasione – spiegano dal coordinamento signese di Italia Viva che domani sarà presente al gazebo – sarà possibile effettuare il tesseramento per il 2021 e confrontarsi con tematiche riguardanti il territorio, effettuare segnalazioni e/o criticità da parte della cittadinanza. Vi aspettiamo con le vostre idee o con le vostre proposte per parlarne insieme”.

“Quella di domani – aggiungono dal coordinamento signese di Italia Viva – sarà l’occasione per parlare di temi che hanno valenza nazionale e locale: dall’assegno unico (i disoccupati e i lavoratori autonomi ne saranno i primi destinatari a partire dal 1 luglio 2021, mentre per tutti gli altri la data di partenza del sussidio universale a sostegno delle famiglie con figli sarà il 1 gennaio 2022) al cosiddetto “Piano Shock”, presentato nel febbraio scorso e relativo alle misure urgenti e necessarie al fine di garantire uno snellimento procedurale e la velocizzazione delle opere pubbliche nel Paese”. Ma ovviamente si parlerà anche di Signa e “delle questioni più urgenti per il nostro territorio come il Piano strutturale e il Piano operativo”, il cui iter sta procedendo da qualche mese di pari passo dopo l’approvazione del primo in consiglio comunale mentre il secondo aveva avuto il via libera nel 2017.