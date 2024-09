Uno Zatopek gremito di atleti e pubblico: cala il sipario sui tricolori di atletica Under 18

CAMPI BISENZIO – Non era scontato per l’importanza della manifestazione, ma è stato un altro grande successo organizzativo per l’Atletica Campi Bisenzio aver ospitato allo stadio Zatopek il Campionato italiano di società Allievi e Allieve, ovvero le finali che assegnavano gli scudetti dell’atletica italiana tra gli Under 18. Presenti in gara le principali società italiane, […]



CAMPI BISENZIO – Non era scontato per l’importanza della manifestazione, ma è stato un altro grande successo organizzativo per l’Atletica Campi Bisenzio aver ospitato allo stadio Zatopek il Campionato italiano di società Allievi e Allieve, ovvero le finali che assegnavano gli scudetti dell’atletica italiana tra gli Under 18. Presenti in gara le principali società italiane, che sono rientrate a casa portando a casa unanimemente ricordi di efficienza, grande atmosfera e divertimento che hanno pervaso la due giorni. Da parte della società campigiana non si è lasciato niente al caso, con grande dispiegamento di forze e di volontari. E la presenza del sindaco Andrea Tagliaferri, oltre che dell’assessore allo sport Davide Baldazzi, hanno certificato ancora una volta il grande clima di collaborazione e interesse reciproco che c’è tra la società e l’amministrazione comunale. Da parte della Federazione italiana di atletica una “risposta” altrettanto eloquente, perché sono stati in pista nell’arco della due giorni sia il presidente Stefano Mei che il vice-presidente vicario Alessio Piscini. Presenti tra i tecnici anche l’ex argento europeo indoor e bronzo mondiale indoor nel salto in alto Alessia Trost e l’ex azzurra del triplo 17 volte campionessa italiana Barbara Lah. Le gare sono state precedute da una suggestiva sfilata delle squadre partecipanti.

Per quanto riguarda i verdetti, gli scudetti sono andati alle Fiamme Gialle Simoni che si sono confermati al maschile (terzo tricolore consecutivo) e alla Studentesca Rieti Andrea Milardi, che sono tornati al successo al femminile a quattro anni di distanza dall’ultima volta. Sul podio maschile anche Studentesca Rieti (secondi) e (terzi) i varesini dell’Atletica Gavirate. Seconde tra le donne l’Atletica Bergamo 1959 Oriocenter (campionesse uscenti) e terza l’Atletica Vicentina, quarta l’anno scorso. La parata di stelle è certificata dalla presenza in gara di una decina di medaglie dei Campionati europei Under 18 dello scorso luglio in Slovacchia, 34 medagliati ai Campionati italiani 2024 tra gare all’aperto (11 di loro hanno bissato il successo della rassegna tricolore di Molfetta) e indoor, e una decina di atleti best ranking dell’anno. Alla fine della mattinata della domenica si sono corse le decisive staffette 4×400 in un frastuono incredibile per il calore del tifo proveniente dalle tribune, poi le premiazioni di squadra, con i trofei alzati dagli atleti e dalle atlete e i giri d’onore di campo con le coppe, sulle classiche note di “We are the champions”.

Per l’Atletica Campi un altro evento, l’ennesimo, da mettere in bacheca per la riuscita organizzativa; e subito ci si proietta verso la prossima manifestazione da allestire, la gara podistica “30 ‘n piana” che si corre come sempre in sinergia e in avvicinamento alla Firenze Marathon, 30 km tutti pianeggianti con partenza e arrivo nel centro storico cittadino, in Piazza Dante, la prima domenica di novembre, domenica 3 novembre. Una gara che negli anni è cresciuta tantissimo per importanza e apprezzamento generale e che quest’anno presenterà anche qualche novità che ne arricchiranno ulteriormente l’appeal. Intanto si attendono i lavori per il restyling della pista dello Zatopek in vista della prossima stagione dell’atletica, e già si programmano con la Federazione di atletica ulteriori grandi eventi che arriveranno già a partire dall’anno prossimo; prima, però ci sarà sicuramente in inverno anche almeno un appuntamento a Villa Montalvo per la corsa campestre.