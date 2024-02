Un’opportunità per le Pmi fiorentine: nuovo accordo tra BiAuto e Confesercenti Firenze 

FIRENZE – Siglato questa mattina un importante accordo tra Confesercenti Firenze e BiAuto Spa che prevede delle interessanti opportunità per le imprese associate. Alla presentazione, che si è svolta direttamente presso la sede di Confesercenti in piazza Pier Vettori, hanno preso parte Claudio Bianchi e Santino Cannamela, rispettivamente presidente metropolitano e cittadino di Confesercenti Firenze, per BiAuto la titolare Roberta Biancalani e il Brand Manager Dario Salvini; insieme a loro Stefano Giorgetti, assessore alla mobilità del Comune di Firenze, e Andrea Giorgio, assessore all’ambiente di Palazzo Vecchio, con i quali, da tempo, “la nostra associazione di categoria collabora, – spiegano da Confesercenti – come per l’introduzione degli incentivi comunali alla mobilità che si sono andati a sommare a quelli statali, per un equilibrato e progressivo ricambio dei veicoli più inquinanti in città”.

BiAuto Concessionaria per i Brand Toyota, Lexus e Kia per Firenze e provincia, nelle sue sedi a Sesto Fiorentino, Firenze e Borgo San Lorenzo dispone di un service completo: officina, carrozzeria e centro revisione. Valori come professionalità, rispetto del cliente, e la sua “familiarità”, hanno da sempre caratterizzano quest’azienda, portandola a essere tra i migliori concessionari in Italia per i Brand rappresentati. L’accordo siglato è relativo all’acquisto e fornitura di mezzi, servizi e prodotti forniti da BiAuto spa; accordo che riconoscerà a tutti gli associati in possesso della “BiAuto card” un coupon di 50 euro spendibili per servizi forniti dal Service BiAuto, che potrà essere incrementato fino a 500 euro, a fronte dell’acquisto di un automezzo nuovo presso la stessa concessionaria. La “BiAuto Card” ha validità fino al 31 dicembre 2024, ma nel caso di acquisto di un veicolo nuovo la scadenza si protrae per un ulteriore anno dalla data di acquisto del veicolo. La BiAuto, inoltre, fornirà a Confesercenti Firenze in comodato d’uso una Kia Stonic Hybrid.

“La collaborazione tra BiAuto e Confesercenti Firenze, l’associazione di categoria delle Pmi del commercio, turismo e servizi, rappresenta un interessante opportunità per le imprese che vogliono cambiare il proprio veicolo; con offerte competitive in termini di mobilità sostenibile e innovazione, – ha affermato Claudio Bianchi, presidente Confesercenti Firenze – da sempre lavoriamo per fornire alle nostre imprese associate servizi e convenzioni che siano applicabili ed efficaci in termini economici e di utilità”. “Questi accordi sono molto importanti per un cambio di passo verso una mobilità più sostenibile con mezzi nuovi ibridi ed elettrici che possono usufruire degli incentivi comunali e di quello statali. – ha affermato Stefano Giorgetti, assessore alla mobilità del Comune di Firenze – si tratta di una grande opportunità per sostituire i mezzi che dovrebbe essere sfruttata. È opportuno partire con il ricambio del parco veicolare perché quando si riduce il numero dei mezzi inquinanti in circolazione i risultati si vedono. Penso ai provvedimenti di limitazione istituiti sui viali a seguito dell’infrazione europea che hanno visto una riduzione dello smog”.