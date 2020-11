UPS: “Assessore contro mozione Tpl ancora da discutere in consiglio: scorrettezza di una gravità assoluta”

SIGNA – Ieri sera le parole dell’assessore ai trasporti del Comune di Signa, Chiara Giorgetti, su Tpl e una mozione presentata da Uniti per Signa e da discutere nel prossimo consiglio comunale, quello di lunedì 9 novembre. Questa mattina la replica di Ups, del capo gruppo Gianni Vinattieri e dei consiglieri Matteo Mannelli e Chiara Di Bella. “Un atto senza precedenti – si legge in una nota – che mina gli storici e tradizionali rapporti istituzionali del Comune di Signa: un assessore, prima del consiglio comunale convocato per lunedì 9 novembre, divulga sui mezzi d’informazione i contenuti, addirittura citandoli, di una mozione presentata da un gruppo consiliare, definendola superata e annunciandone la bocciatura”.

Nel dettaglio, si tratta di una mozione presentata da Uniti Per Signa durante la conferenza dei capi gruppo di lunedì scorso, 3 novembre, con oggetto “Ampliamento del servizio di trasporto pubblico locale sul territorio comunale con particolare attenzione alla linea 72” che “Ritiene indispensabili adeguati e ulteriori investimenti statali e regionali sul Trasporto pubblico locale anche alla luce del contenimento e degli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19” e impegna il sindaco e la giunta “Ad intervenire presso la giunta regionale toscana, la Città metropolitana di Firenze, i Comuni coinvolti e le Società affidatarie del Trasporto pubblico locale su gomma sul territorio comunale per ampliare, migliorare ed efficientare il servizio anche alla luce dell’emergenza sanitaria da Covid-19 con particolare attenzione alle criticità relative alla Linea n. 72 Federiga/Starnina – Signa”. “Mozione – continua il comunicato – presentata davanti al presidente del consiglio e dei capigruppo consiliari di maggioranza e minoranza e non pubblicizzata in attesa della sua discussione. Pubblicizzazione fatta, però, contro ogni regola di buona creanza, dall’assessore con delega a “Mobilità e trasporti” che si è presa la briga di renderne noti alcuni contenuti agli organi di informazione giudicandola superata, criticandola e, di fatto, “bocciandola”…”.

“Una scorrettezza di una gravità inaudita – aggiungono i consiglieri – nei confronti di tutto il consiglio comunale, delle sue prerogative democratiche di indirizzo e controllo, del presidente del consiglio comunale e del sindaco; che oltre a nominare gli assessori e presiedere la giunta è anche un membro dell’organo consiliare. Scorrettezza che, soprattutto, mina i rapporti di rispetto e lealtà fra organi dell’ente che nessuna velleità di parte dovrebbe mettere in discussione ed evidenzia, ancora una volta, una maleducazione e una “rozzezza” istituzionali che sfibrano e degradano l’essenza democratica del Comune di Signa”.