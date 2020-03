UPS: “Emergenza sanitaria, istituire subito il sistema di messaggistica Whatsapp del Comune di Signa”

SIGNA – Un servizio di messaggistica Whatsapp del Comune di Signa, che possa aiutare a comunicare meglio in questo periodo di emergenza sanitaria. Con tutta la comunità. E’ quello che chiedono i tre consiglieri comunali di Uniti per Signa (il capo gruppo Gianni Vinattieri, Matteo Mannelli e Chiara Di Bella) “dal momento che – spiegano – con un sito istituzionale quasi inutilizzabile, l’unica comunicazione del Comune di Signa al tempo del Coronavirus è affidata al canale Facebook. Senza chiarezza e puntualità nel caos canonico del social media. Basta poco per rendere un servizio migliore per la comunità”. Uniti per Signa, fra l’altro, lo scorso 27 gennaio aveva visto approvare all’unanimità una mozione con cui chiedeva “l’attivazione del sistema di messaggistica Whatsapp per il Comune di Signa” e “con la quale – si legge in una nota – si impegnava il sindaco e la giunta “ad attivarsi per la progettazione e realizzazione di un sistema di raccolta e invio dati, coordinato ed integrato, in grado di rispondere all’esigenza di informazioni riguardanti i servizi forniti dall’ente locale”. Uno strumento di comunicazione totalmente gratuito ormai essenziale sia per i cittadini che per l’amministrazione e già attivato da molti Comuni”.

“L’indirizzo consiliare, però, – continua il comunicato – non è stato inserito nelle priorità della giunta che, con il problema dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus, vengono, necessariamente, a essere riviste. Proprio in questa difficile fase diventa essenziale una chiara, precisa e tempestiva comunicazione fra istituzioni e cittadini. Nel primo pacchetto di misure abbiamo proposto, fra le altre cose, l’istituzione di un numero telefonico dedicato ai cittadini alle prese con i problemi legati alle conseguenze del diffondersi del Coronavirus. Numero telefonico che, per una comunicazione completa, deve essere integrato da un sistema di messaggistica istantaneo. Sulla base del servizio Telegram “@infoviabilitasigna” della Polizia municipale ma a carattere generale e non settoriale e comprensivo delle informazioni riguardante le attività dell’amministrazione comunale”.

“L’evoluzione degli strumenti di comunicazione – concludono – permette una trasmissione istantanea e gratuita ai cittadini di queste informazioni. Quindi, oltre alla telefonia e la presenza sui social, proponiamo di implementare i canali di comunicazione con l’attivazione di Signa Whatsapp: strumento più idoneo per un’interazione rapida e senza costi. In questa incerta e drammatica congiuntura l’attivazione di questo strumento è un’opportunità da non perdere”.