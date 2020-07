UPS: “Gli stop di via delle Bertesche? Pericolosi e non conformi al Codice della strada. Bocciata la nostra proposta”

SIGNA – Non c’è dubbio che i nuovi stop collocati in via delle Bertesche abbiano suscitato, fin dal primo giorno, un dibattito “intenso”. Sia sui social che fra la gente. Una decisione su cui sono tornati i tre consiglieri comunali di Uniti per Signa, il capo gruppo Gianni Vinattieri insieme a Matteo Mannelli e Chiara […]

“La consueta mancanza di programmazione nel campo dei lavori pubblici del Comune di Signa – si legge in una nota – e una decisione superficiale, rischiosa e non conforme al regolamento di esecuzione del Codice della strada: cioè, nell’attesa del completamento del terzo lotto della Circonvallazione (da via Amendola all’Indicatore) si collega da subito via Arte della Paglia a via delle Bertesche dando la precedenza ai veicoli provenienti dalla prima con la realizzazione di due stop sulla seconda. Nel consiglio comunale del 25 giugno scorso, abbiamo presentato una proposta basata su legittimità, razionalità e buon senso per mitigare gli aspetti più critici della scelta: ovviamente bocciata da sindaco e maggioranza consiliare senza alcuna motivazione concreta”.

“Ma cerchiamo di fare chiarezza: il terzo lotto della Circonvallazione di Signa prevede tre stralci funzionali: primo stralcio da via Amendola a via del Metolo; secondo stralcio da via del Metolo a via delle Bertesche; terzo stralcio da via delle Bertesche all’Indicatore. A oggi è prossima la conclusione del primo che arriva fino a via del Metolo: per collegarsi all’Indicatore bisognerà attendere la realizzazione degli altri due. Nel migliore dei casi, altri due anni. In questo scenario la giunta comunale intende, comunque, aprire la strada utilizzando come collegamento fra via del Metolo e via delle Bertesche, l’ultima parte di via Arte della Paglia: tratto, va precisato, assolutamente non progettato per assolvere a questa funzione. E per far questo si è deciso (ordinanza numero 77 del 12 maggio 2020) di assegnare il diritto di precedenza ai veicoli percorrenti l’ultimo tratto di via Arte della Paglia con la realizzazione di due stop (uno per ogni senso di marcia) in via delle Bertesche all’altezza dell’incrocio fra le due strade”.

“La determinazione comporta dei pericoli per la circolazione e delle non conformità rispetto al Codice della strada. Sintetizzabili in tre punti: le linee trasversali di arresto degli stop non sono conformi al regolamento di esecuzione del Codice della strada perché si dovrebbero collegare alla striscia longitudinale di separazione dei sensi di marcia della carreggiata: striscia di separazione che non esiste e non potrà esistere dato che la larghezza della carreggiata di via delle Bertesche non è in grado di ospitare due corsie; con l’apertura alla circolazione del tratto di nuova realizzazione i veicoli pesanti che la percorreranno (autoveicoli di lunghezza variabile da 15 a 75 metri), non saranno in grado di eseguire la manovra di svolta a sinistra per immettersi su via delle Bertesche senza interferire con un veicolo regolarmente fermo in corrispondenza della linea di arresto; la mancanza di illuminazione pone dei problemi di salvaguardia della sicurezza della circolazione nelle ore notturne”.

“Evidenziati questi problemi e basandoci sul dato che sia via Arte della Paglia che via delle Bertesche sono classificate funzionalmente come strade extraurbane e amministrativamente come strade comunali (paritetiche e non “gerarchiche”), – conclude il comunicato – abbiamo presentato una mozione che invitava il sindaco e la giunta “a valutare, di concerto con la Polizia municipale, una modifica alla regola di precedenza, favorendo i veicoli in circolazione su via delle Bertesche con la collocazione di un segnale di stop sul nuovo tratto di via Arte della Paglia”. Quindi eliminazione dei due stop su via delle Bertesche e realizzazione di uno stop su via Arte della Paglia all’incrocio delle due strade. Invito rifiutato. Per prassi. Senza motivazioni. E senza rimuovere criticità e rischi”.