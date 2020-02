UPS: “Il Comune di Signa ha bisogno di un nuovo sito Internet, non si può più rimandare”

SIGNA – “La comunicazione del Comune di Signa è inadeguata, l’aggiornamento del sito istituzionale è necessario e non più rimandabile”: la critica arriva dal gruppo consiliare di Uniti per Signa (il capo gruppo Gianni Vinattieri, il segretario politico Matteo Mannelli e la consigliera Chiara Di Bella) e riguarda il canale con cui “spesso – spiegano – si chiede ai cittadini di comunicare e segnalare le loro problematiche, ma il risultato è che gli stessi cittadini, altrettanto spesso, restano senza risposta. Oltre al sistema di messaggistica Whatsapp, proposta presentata nell’ultimo consiglio comunale dal nostro gruppo e approvata all’unanimità con l’integrazione del canale Telegram, tuttavia è necessaria una “ristrutturazione” del sito Internet del Comune. L’obiettivo deve essere quello di creare uno strumento che sia immediato e semplice, al fine di diventare un veicolo di supporto facilmente utilizzabile”. Secondo Uniti per Signa, nella home page del sito sarebbero tre le priorità assolute: “News, servizi al cittadino ed eventi. Di primaria importanza quelle relative della protezione civile, al settore manutenzione e alla Polizia municipale. Oltre a questo, è necessario che dal sito si comprenda bene l’organizzazione dell’ente, con una struttura semplice che garantisca l’individuazione dei vari uffici e le varie attività. Inoltre, auspichiamo che per ognuno dei sette settori ci sia una pagina dedicata che si sviluppi in maniera simile per ognuno di essi: news del settore, organigramma del settore (responsabile di settore e dipendente con relative mansioni), modulistica e pubblicazioni per ogni segmento del settore”. “L’obiettivo principale – concludono – deve essere quello di comunicare in maniera migliore ma, al tempo stesso, anche quello di permettere una migliore accessibilità al sito da parte di ogni utente, che deve carpire in maniera elementare ogni informazione, anziché sentirsi spaesato…”.