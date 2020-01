UPS: ” Serve un sistema di messaggistica Whatsapp per comunicare da parte del Comune”

SIGNA – Una proposta per progettare e realizzare un sistema di raccolta e invio dati, coordinato ed integrato, tipo Whatsapp in grado di rispondere all’esigenza di informazioni riguardanti i servizi e le comunicazioni dell’ente locale: uno strumento di comunicazione totalmente gratuito ormai essenziale sia per i cittadini che per l’amministrazione che già molti Comuni hanno attivato”. A proporlo sono i tre consiglieri comunali di Uniti per Signa (Gianni Vinattieri, Matteo Mannelli e Chiara Di Bella).

“La comunicazione – spiegano – è uno strumento essenziale per la comunità. L’evoluzione degli strumenti di comunicazione istantanea permette ai cittadini di prendere visione quasi in tempo reale degli avvisi che le amministrazioni comunali ritengono utile diffondere. Lo strumento più indicato al momento è Whatsapp che permette una comunicazione rapida e senza costi”.

“Ormai molti Comuni, compreso quello di Lastra a Signa, hanno attivato questa tipologia di canale semplificata: fornire un numero telefonico associato al Comune di Signa che sarà sufficiente salvare nella rubrica da parte dell’utente; richiedere tramite un messaggio Whatsapp di attivare l’iscrizione con un messaggio per esempio: “Iscrivimi”. Da quel momento il cittadino riceverà tutte le informazioni utili inviate dall’ufficio preposto. Con la possibilità in ogni momento di disattivare il servizio tramite un messaggio da inviare allo tesso numero contenente per esempio: “Disattiva”.

“A Signa l’introduzione di questo strumento è ulteriormente importante viste le difficoltà di utilizzo, di chiarezza e di aggiornamento del sito istituzionale. E darebbe un contributo decisivo per far conoscere eventuali emergenze climatiche, nuovi bandi istituiti dal comune e tutte le altre informazioni utili ai cittadini”.

“Nell’ottobre 2016 – concludono – è stato istituito il servizio Whatsapp per il trasporto scolastico e il trasporto pubblico locale: operando una “settorizzazione” e “limitazione” del servizio. Quello che, inoltre, serve è l’implementazione dell’applicazione come canale informativo generale per ricevere informazioni di pubblico interesse: la progettazione e la programmazione di un sistema coordinato e integrato in grado di rispondere all’esigenza di informazioni riguardanti i servizi più impattanti forniti dall’ente locale. In funzione di questo obiettivo, come gruppo di Uniti per Signa abbiamo presentato per il consiglio comunale di domani, lunedì 27 gennaio, una mozione per la “Attivazione del sistema di messaggistica Whatsapp per il Comune di Signa”.