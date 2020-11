UPS: “Sulla scuola Marco Polo la giunta ripropone gli indirizzi della nostra mozione. Che però era stata bocciata. Ma noi seri e responsabili”

SIGNA – Si torna a parlare di scuola a Signa. Con un comunicato del gruppo consiliare Uniti per Signa, del capo gruppo Gianni Vinattieri e dei consiglieri Matteo Mannelli e Chiara Di Bella, che parla della scuola Marco Polo. “Nel consiglio comunale del febbraio scorso, quasi un anno fa, – spiegano – abbiamo presentato una mozione che da un lato dimostrava l’inadeguatezza del contributo comunale di 10.000 euro complessivi per mitigare la palese discriminazione del costo della refezione scolastica per i bambini di Signa frequentanti la scuola primaria Marco Polo, dall’altro chiedeva di allineare le tariffe mensa delle scuole di Sant’Angelo e di San Piero a Ponti a quelle dell’Istituto Comprensivo di Signa. In particolare, la mozione recante “l’allineamento tariffe della refezione scolastica per gli alunni frequentanti la scuola Marco Polo di Sant’Angelo a Lecore a quelle previste dalla deliberazione di giunta comunale numero 153 del 18 novembre 2019. Adeguamento del contributo in luogo della refezione per gli alunni medesimi” impegnava il sindaco e la giunta: a proporre l’inserimento anche della scuola primaria Marco Polo nella nuova convenzione fra il Comune di Signa e di Campi Bisenzio per la gestione degli interventi nel settore scolastico e nel settore manutenzione relativi alle scuole di Sant’Angelo a Lecore e di San Piero a Ponti; a deliberare per l’anno scolastico 2020-2021 stesse tariffe per il servizio di refezione scolastica per gli alunni residenti a Signa frequentanti l’Istituto Comprensivo, le scuole dell’infanzia Collodi e Primaria Don Milani di San Piero a Ponti, e le scuole dell’infanzia e primaria Marco Polo di Sant’Angelo a Lecore”. La mozione fu bocciata. E, in base ad una retta logica consiliare, una mozione si boccia quando maggioranza, giunta e sindaco non ne condividono gli indirizzi espressi…”.

“A Signa, però, – aggiungono – la politica segue curvature iperboliche. E nel consiglio comunale di lunedì 9 novembre, ad anno scolastico 2020-2021 inoltrato, è stata proposta all’approvazione una nuova convenzione fra i Comuni di Campi Bisenzio e di Signa “per la gestione degli interventi nel settore scolastico relativi alle Scuole di Sant’Angelo a Lecore e di San Piero a Ponti” che recepiva sostanzialmente gli indirizzi della mozione bocciata mesi prima solo perché presentata dal gruppo di Uniti Per Signa. Modalità consueta e distorta di interpretare le dinamiche istituzionali, lo spirito di servizio e l’interesse della comunità. Producendo l’effetto di svuotare di senso un consiglio comunale privato delle proprie prerogative e dell’iniziativa d’indirizzo nel campo che gli è proprio”.

“Modalità – concludono i tre consiglieri – che, però, non ci ha fatto deflettere e non ci farà deflettere da una linea di serietà e di responsabilità nei confronti dei cittadini. Per questo abbiamo espresso voto favorevole alla proposta di nuova convenzione. E questo nonostante alcune criticità che andranno sanate prossimamente. Come la distribuzione disordinata delle competenze che rende opache le responsabilità. E se tutto il trasporto e la refezione scolastica sono seguite da Campi Bisenzio, per la scuola dell’infanzia di Sant’Angelo utenze, acquisto di materiale di cancelleria, pulizia e manutenzioni sono in capo a Signa; per la scuola dell’infanzia Collodi e la scuola primaria Don Milani di San Piero a Ponti le utenze sono competenza di Signa mentre acquisto di materiale di cancelleria, pulizia e manutenzioni sono in capo a Campi; per la scuola primaria Marco Polo utenze, acquisto di materiale di cancelleria, pulizia e manutenzioni sono di competenza di Campi Bisenzio”.