UPS: “Svastica di fronte al monumento ai caduti di San Mauro, l’amministrazione intervenga”

SIGNA – Uniti per Signa (il capo gruppo Gianni Vinattieri e i consiglieri Matteo Mannelli e Chiara Di Bella), nei giorni che precedono la ricorrenza della liberazione di Signa, pone l’attenzione su un problema che negli ultimi tempi è spesso al centro del dibattito politico e che vede una pericolosa “espressione” di ciò a San Mauro. “A pochi giorni dal 76° anniversario della Liberazione di Signa (4 settembre) e delle relative celebrazioni (3 settembre), – spiegano i tre consiglieri – una svastica disegnata con spray blu si staglia su un muro davanti al monumento ai caduti di San Mauro in via Bruno Catarzi. Monumento su cui è posta una lapide con incise le parole: “Signa in memoria dei suoi figli caduti in tutte le guerre”. Segno bruttissimo che offende la memoria di vite perdute per le nostre libertà, democrazia e pace. Segno inquietante di ignoranza e maleducazione; ma anche di indifferenza e disattenzione. Auspichiamo il pronto intervento dell’amministrazione comunale per cancellare questa mancanza di rispetto nei confronti della storia e della dignità della comunità signese”.