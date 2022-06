“Urban Walking Experience”, una cena chiude la passeggiata

CALENZANO – Camminando per Calenzano, Urban Walking Experience”, la serie di passeggiate culturali organizzate da Assieme e Sinistra per Calenzano in collaborazione con i Circoli del territorio, si conclude in bellezza venerdì 17 giugno, con una cena a base di prodotti e ricette storiche del nostro territorio, presso il Circolo Arci La Vedetta. Come nelle passeggiate, […]

CALENZANO – Camminando per Calenzano, Urban Walking Experience”, la serie di passeggiate culturali organizzate da Assieme e Sinistra per Calenzano in collaborazione con i Circoli del territorio, si conclude in bellezza venerdì 17 giugno, con una cena a base di prodotti e ricette storiche del nostro territorio, presso il Circolo Arci La Vedetta. Come nelle passeggiate, anche durante la cena saremo accompagnati dai racconti ed approfondimenti di Fabrizio Trallori, storico del paesaggio e docente di storia, tradizioni e cucina storica nei corsi della Regione Toscana per la formazione di guide turistiche e ambientali.Per informazioni e prenotazioni chiamare il 335-6412855 o scrivere all’indirizzo mail info@assieme.org.La cena, intitolata “Natura e Storia… nel piatto!”.