Urbanistica, la giunta approva la “rigenerazione” dell’area Matteotti-De Chirico    

CARMIGNANO – E’ un progetto del valore complessivo di 1 milione e 204.000 euro e riguarda la frazione di Seano, in particolare l’area adiacente il cimitero comunale: la giunta ha approvato il programma di “rigenerazione urbana Matteotti-De Chirico” e l’ha inviato alla Regione per inserirlo tra le opere da finanziare nell’ambito degli interventi previsti dalla legge regionale 65/2014 per razionalizzare il patrimonio edilizio esistente e promuovere la riqualificazione delle aree degradate. “Tutti obiettivi – dice il sindaco Edoardo Prestanti – che sono presenti nel Piano strutturale, che abbiamo adottato ad inizio anno, e che ispirano la politica urbanistica di questa amministrazione: recupero, riuso, nessun ulteriore consumo di suolo”. La “rigenerazione urbana” nell’area compresa tra via Matteotti e via De Chirico, secondo i piani progettuali approvati dalla giunta, ha come obiettivi la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e il miglioramento delle opere di urbanizzazione e del verde urbano.

Il progetto si articola in quattro fasi: la manutenzione straordinaria di via Matteotti, la riqualificazione della viabilità adiacente d’accesso e il piazzale davanti al cimitero, il completamento del parcheggio pubblico antistante, la riqualificazione delle aree adiacenti il cimitero con un intervento di forestazione urbana. Negli intendimenti del Comune il cartello “lavori in corso”, almeno per quanto concerne un primo stralcio, dovrebbe arrivare all’inizio del 2026. “Il progetto di rigenerazione – esplicita Prestanti – dell’area cimiteriale è subordinata all’ottenimento dei finanziamenti. Abbiamo fiducia, come è avvenuto, per altri importanti opere di ottenere le risorse necessarie, data la qualità del programma di recupero e la coerenza con gli standard e gli intendimenti fissati dalla legge regionale”.