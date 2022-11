USB Trasporto aereo: “Cessato il rapporto di lavoro per quindici dipendenti di Toscana Aeroporti Handling”

FIRENZE – “Mentre tutto il management di Toscana Aeroporti volava nella patria del suo padrone, la multinazionale argentina Corporacion America, alla quale la politica toscana nel 2015 consegnò le chiavi dei suoi due principali aeroporti, 15 lavoratori di TAH (la sua controllata dei servizi di handling) ricevevano telefonate da parte dell’ufficio del personale in cui si comunicava loro la cessazione del rapporto di lavoro con l’azienda di cui da sempre fanno parte”: la presa di posizione è del coordinamento regionale USB Trasporto aereo – Toscana

“Questa – spiegano – è la conseguenza dell’attivazione della clausola sociale, avvenuta a seguito della perdita di AF/KLM che, in nome del principio della libera concorrenza, ha scelto i servizi di Consulta (gruppo Aviapartner) e ha lasciato TAH. La norma in questi casi prevede che ci siano dei passaggi di personale in percentuale alla perdita di commessa tra handler cedente e handler subentrante, con rigidi criteri di selezione e con novazione di contratto. Nella fretta, evidentemente di “disfarsi” di 15 dipendenti, TAH ha condotto questo delicato passaggio in maniera “farsesca”: prima ha comunicato il licenziamento alle persone sbagliate, poi, costretta a rifare le liste una seconda volta, sbaglia di nuovo. Aspramente criticata da tutte le organizzazioni sindacali, la società non solo non fa ammenda, ma si trincera anche dietro un silenzio che va avanti da giorni”.

“TAH – concludono – ha sbagliato quindi nel metodo e nel merito. Su tutto pesa in maniera preponderante la scelta politica di applicare la clausola sociale nonostante sia sotto organico e quindi gli esuberi dichiarati non sono di fatto giustificati. Ma altrettanto grave è il comportamento tenuto dall’azienda che denota una totale mancanza di cultura nell’osservanza dei principi etici prima di tutto. USB aveva già ammonito entrambe le aziende sulla necessità di non sottovalutare gli stati d’animo molto provati dei lavoratori che vedranno la novazione di contratto e un nuovo datore di lavoro, con tutti i rischi del caso, pur andando a fare lo stesso lavoro. TAH, con la regia di Toscana Aeroporti, sta giocando con la vita lavorativa di 15 persone e di 15 famiglie come se fossero pedine. Ritiri pertanto l’attivazione della clausola sociale e ci dica anche con la massima trasparenza quali compiti a casa le hanno assegnato in Argentina”.