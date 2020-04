CAMPI BISENZIO – Incendio, questo pomeriggio 2 aprile, in una abitazione di via Castronella. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Firenze, distaccamento di Calenzano. L’incendio ha interesato la lavastoviglie e una persona, con ustioni alle mani, che è stata presa in carico dal personale sanitario del 118 per le cure del caso. Da accertare le cause dell’evento.