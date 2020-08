“Va bene la fibra, ma i lavori di ripristino lasciano desiderare”. La segnalazione

SESTO FIORENTINO – Tombini chiusi male, fossette ripristinate con un poco di cemento o catrame: l’intervento in questi giorni portato avanti da Oper Fiber per posare la fibra sul territorio sestese, non è passato inosservato non tanto per i lavori in corso, ma per come sono state “lasciate” le strade dopo questa operazione. La segnalazione […]

SESTO FIORENTINO – Tombini chiusi male, fossette ripristinate con un poco di cemento o catrame: l’intervento in questi giorni portato avanti da Oper Fiber per posare la fibra sul territorio sestese, non è passato inosservato non tanto per i lavori in corso, ma per come sono state “lasciate” le strade dopo questa operazione. La segnalazione arriva da un lettore, Giuseppe, che invia alcune foto esplicative sul sistema di ripristino delle strade dopo l’intervento. “Lavori che stanno disastrando le nostre strade, – scrive il signor Giuseppe – fosse ripristinate senza livellare, tombini installati alla meno, le fossette a volte sono richiuse con terra e cemento a volte catrame. Non esiste un capitolato ma tanti modi di lavorare” e aggiunge “spero che i nostri esperti del Comune e i vigili intervengano anche al fine di evitare grossi disagi in particolare a chi usa i mezzi ecologici”. Le foto che ci invia e che pubblichiamo sono in via Olivi e in via Scarpettini, ma sono solo alcuni esempio, se ne possono trovare altri percorrendo a piedi e in bicicletta alcune strade di Sesto.