Va in banca per depositare l’incasso della settimana: lo spingono a terra e lo derubano di circa 20.000 euro

CAMPI BISENZIO – Stava andando in banca per depositare l’incasso della settimana, quando è stato spintonato a terra e derubato dei circa 20.000 euro che aveva con sé. E’ successo questa mattina a Campi Bisenzio, in via delle Tre Ville, di fronte al parcheggio della banca CRF: protagonista, suo malgrado, il proprietario di un’attività del […]

CAMPI BISENZIO – Stava andando in banca per depositare l’incasso della settimana, quando è stato spintonato a terra e derubato dei circa 20.000 euro che aveva con sé. E’ successo questa mattina a Campi Bisenzio, in via delle Tre Ville, di fronte al parcheggio della banca CRF: protagonista, suo malgrado, il proprietario di un’attività del territorio che, dopo essere sceso dall’auto, è stato letteralmente preso alle spalle da ignori, che non ha saputo descrivere, che lo hanno scaraventavato per terra impossessandisi dei soldi. L’uomo è stato trasportato presso l’Ospedale di Careggi in codice bianco.

Sulla vicenda è intervenuto Antonio Montelatici, candidato sindaco sostenuto dalla lista civica Campi Domani e da Fratelli d’Italia, che è voluto tornare sulla questione sicurezza a Campi Bisenzio: “Quanto accaduto stamani a Capalle é solo l’ultimo di una serie ininterrotta di episodi di delinquenza che si stanno registrando da ormai troppo tempo nel Comune di Campi Bisenzio. Questo testimonia, ancora una volta, quanto il tema della sicurezza rappresenti una priorità da affrontare con la massima urgenza. Esprimo la mia vicinanza alla vittima e ribadisco che nel programma elettorale della nostra coalizione il tema della sicurezza è stato posto al centro. Sono necessari un maggiore coordinamento con le forze dell’ordine e una maggiore presenza di pattuglie nel territorio. Per farlo ci siamo già impegnati ad assumere 10 nuovi agenti di Polizia municipale e a potenziare il sistema di videosorveglianza presente sul territorio comunale, a oggi carente e inadeguato”.

Sulla rapina di questa mattina ha espresso la propria opinione anche Riccardo Nucciotti, candidato sindaco della lista Nucciotti Sindaco: “Si tratta di veri e propri fatti criminali, un pugno allo stomaco, sono cose che non vogliamo che accadano da nessuna parte soprattutto nella nostra città. La scelta di nominare fin da subito l’ex comandante della stazione dei Carabinieri di Campi Bisenzio come assessore alla sicurezza urbana e alla Polizia municipale del nostro Comune, rafforza ancora di più la mia scelta nell’avere individuato la persona giusta per contrastare questi fatti delittuosi. Insieme a lui e alle forze dell’ordine sarà possibile costruire un percorso che renda più sicura e vivibile la nostra città. A Campi Bisenzio episodi del genere sono accaduti raramente, non siamo e non saremo mai il Bronx come qualcuno vorrebbe definire il nostro paese, ma non devono accadere e faremo di tutto, affinché non accadano più”.