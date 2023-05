Va in canoa nel Bisenzio ma finisce in difficoltà: Guardie Venatorie e Carabinieri lo “salvano”

SIGNA – Questa mattina, poco prima delle 9, i Carabinieri della Stazione di Signa, durante un servizio di controllo sul territorio, sono dovuti intervenire in via delle Molina, all’incrocio via Viaccia, dove hanno dato una mano al personale della Guardia Venatoria a sua volta impegnato in servizio di controllo dell’alveo del fiume Bisenzio e che […]

SIGNA – Questa mattina, poco prima delle 9, i Carabinieri della Stazione di Signa, durante un servizio di controllo sul territorio, sono dovuti intervenire in via delle Molina, all’incrocio via Viaccia, dove hanno dato una mano al personale della Guardia Venatoria a sua volta impegnato in servizio di controllo dell’alveo del fiume Bisenzio e che stava soccorrendo a una persona. Si trattava di un uomo, classe ’52, impegnato con la propria canoa in attività sportiva dilettantistica e che mentre stava per raggiungere l’argine del fiume, non riusciva a risalire a terra a causa della forte corrente. I Carabinieri si sono quindi adoperati per metterlo in sicurezza e farlo uscire. E’ stato richiesto anche l’intervento del personale del 118 per accertamenti anche se per fortuna non è stato necessario il trasporto al pronto soccorso.