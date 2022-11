Va in giro con un “kit da reati”, fra cui cacciavite, piede di porco e spray al peperoncino. Denunciato dai Carabinieri

CAMPI BISENZIO – Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Comando Stazione di San Piero a Ponti, a conclusione di un servizio di controllo del territorio, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un 18enne, toscano, trovato in possesso di due cacciavite, un frullino elettrico, cinque dischi per tagliare l’acciaio, una radio trasmittente, un paio di guanti neri, un piede di porco, una torcia portatile e uno spray al peperoncino, strumenti ritenuti idonei alla commissione di reati contro il patrimonio e per arrecare “offesa alla persona”. I controlli effettuati dai militari dell’Arma si sono intensificati intorno alle 12 quando hanno proceduto al controllo di una persona sospetta lungo via della Crescia. L’uomo, che inizialmente aveva provato a fuggire, è stato rintracciato mentre si nascondeva nelle vicinanze di una abitazione poco distante con uno zaino contenente gli oggetti che poi sono stati sequestrati. Il giovane, che non ha saputo giustificare in alcun modo le ragioni del loro possesso, è stato pertanto accompagnato presso gli uffici del Comando Stazione Carabinieri San Piero a Ponti dove è stato denunciato per violazione di domicilio e per il porto ingiustificato di armi o strumenti atti allo scasso e a offendere.