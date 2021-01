Vaccinati 41 ospiti di Villa Solaria

SESTO FIORENTINO – È stato un Capodanno particolare quello vissuto dagli ospiti della RSA Villa Solaria di Sesto Fiorentino gestita dalla cooperativa sociale Elleuno. Infatti nel pomeriggio del 31 dicembre ai soliti festeggiamenti per la fine dell’anno si è aggiunto un evento nuovo e importantissimo: il personale dell’Unità di Crisi (USCA) si è recato in struttura e ha somministrato agli […]

SESTO FIORENTINO – È stato un Capodanno particolare quello vissuto dagli ospiti della RSA Villa Solaria di Sesto Fiorentino gestita dalla cooperativa sociale Elleuno. Infatti nel pomeriggio del 31 dicembre ai soliti festeggiamenti per la fine dell’anno si è aggiunto un evento nuovo e importantissimo: il personale dell’Unità di Crisi (USCA) si è recato in struttura e ha somministrato agli ospiti il vaccino anticovid-19.

Il vaccino al momento è stato somministrato a 41 dei 57 ospiti: per le altre 16 persone si è in attesa delle dovute autorizzazioni. Si tratta della prima struttura gestita da Elleuno sull’intero territorio nazionale a essere raggiunta dal piano vaccinale. Il fatto che questo sia capitato proprio il 31 dicembre a chiusura di un anno così difficile è certo un fatto importante anche sul piano simbolico e di buon auspicio.

Gli ospiti di Villa Solaria hanno appreso la notizia della vaccinazione con un misto di sollievo e di preoccupazione: si tratta infatti di una struttura passata indenne sia al primo picco pandemico della primavera scorsa, sia a quello degli ultimi mesi, per cui gli ospiti della RSA avevano sempre vissuto il tema Covid-19 come un problema esterno, oggi la visita del personale dell’USCA ha dato sollievo a tutti, personale compreso per lo scampato pericolo.

“L’USCA è arrivata alle ore 15 con tutta l’attrezzatura necessaria e un’ambulanza di supporto”, si legge nel diario della struttura che poi così continua: “Dopo avere preparato tutto il necessario hanno proceduto alla vaccinazione dei pazienti con il supporto degli infermieri della RSA in turno. Al temine della vaccinazione gli ospiti sono stati monitorati per 15 minuti per verificare che non ci fossero reazioni avverse. Alle 16.45 è terminato tutta la procedura. L’USCA tornerà in struttura tra 21giorni per somministrare il richiamo”.

In tutto questo periodo la cooperativa sociale Elleuno ha sempre garantito, come in tutte le strutture gestite, la presenza di materiale di protezione per i lavoratori (DPI) in base alla situazione all’interno di ciascuna struttura: camici monouso in Tnt, camici lavabili di categoria 1, camici lavabili di categoria III, tute di protezione monouso, maschere FFP2, maschere chirurgiche, visiere di protezione, sovrascarpe, cuffie di protezione.

Elleuno ringrazia la coordinatrice del servizio, lo staff di coordinamento e tutto il personale di Villa Solaria per la professionalità con cui è sempre stata garantita la continuità assistenziale e la cura delle persone, ponendo attenzione da un lato alla tutela degli ospiti ma anche agli aspetti relazionali e affettivi organizzando con continuità momenti di incontro con i familiari in videochiamata o, nei periodi in cui è stato possibile, in presenza applicando i protocolli per garantire che tutto avvenisse in sicurezza.