Vaccinazioni anti Covid: ecco le modalità

CAMPI BISENZIO – Le istruzioni della Regione Toscana a partire dal 14 febbraio. Gli anziani over 80 saranno contattati dal medico curante. Prenotazioni on line per personale scolastico e universitario, forze armate e di polizia, penitenziari, luoghi di comunità e altri servizi essenziali. Il 9 febbraio si riaprono intanto le agende di prenotazione per operatori sanitari e socio-sanitari che abbiano già effettuato la pre-adesione

A partire da metà febbraio inizia la seconda fase delle vaccinazioni anti Covid-19.

CHI può vaccinarsi: le persone con più di 80 anni, personale scolastico e universitario, forze armate e di polizia, penitenziari, luoghi di comunità e altri servizi essenziali di età compresa tra i 18 e i 55 anni

DOVE e QUANDO sarà possibile vaccinarsi: le persone con più di 80 anniSaranno contattate personalmente dal proprio medico di famiglia che comunicherà loro il giorno e il luogo della vaccinazione. Per chi è impossibilitato a muoversi la vaccinazione sarà effettuata al domicilio. Per personale scolastico e universitario, forze armate e di polizia, penitenziari, luoghi dicomunità e altri servizi essenziali di età compresa tra i 18 e i 55 anni prenotandosi sul portale prenotavaccino.sanita.toscana.ite successivamente recandosi presso uno dei punti vaccinali della regione.

Si riapriranno il prossimo martedì 9 febbraio, a partire dalle ore 14, le agende per prenotare il vaccino anti Covid per tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari che abbiano già effettuato la pre-adesione. Il portale regionale per prenotarsi è all’indirizzo https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home.

La disponibilità di posti sarà subordinata alla tempistica e al quantitativo di dosi di vaccino che saranno effettivamente fornite.

Dall’inizio della campagna alle ore 12 di oggi, domenica 7 febbraio, sono state somministrate in tutto 150.233 dosi di vaccino, di cui 21.948 in rsa, come riportato sul portale web https://vaccinazioni.sanita.toscana.it.