Vaccinazioni, Elisa Tozzi (Lega): “Consentire ai cittadini toscani di anticipare la prenotazione della terza dose”

FIRENZE – “La Regione Toscana faccia tesoro degli errori di programmazione commessi nelle scorse ondate pandemiche e consenta ai cittadini di anticipare la prenotazione delle terze dosi, in modo da scaglionare le somministrazioni in maniera omogenea”: è quanto chiede la consigliera regionale della Lega Elisa Tozzi.

“A oggi – aggunge Tozzi – devono trascorrere cinque o sei mesi dall’inoculazione effettuata, per poter prenotare la terza dose. Il rischio è che tra pochi mesi ci ritroveremo con troppi cittadini che devono prenotare tutti insieme, nelle stesse date. Potremmo evitare questo assembramento virtuale che si tradurrebbe poi in inefficienze e lungaggini reali, facendo scegliere sin da ora la data per la terza dose ai cittadini, fermo restando l’intervallo di tempo necessario tra le inoculazioni, per procedere poi ordinatamente e senza intoppi alle somministrazioni del vaccino a partire dalle prossime settimane. Dobbiamo garantire a chi vuole vaccinarsi che il sistema continui a funzionare. Non possiamo permetterci un altro lockdown, tanto più in questa fase di ripresa economica in cui industria, imprese e commercio stanno ripartendo e ci attende la grande sfida del Pnrr”.