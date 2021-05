Vaccini, Forza Italia e Lega: pioggia di critiche sul “click day”

FIRENZE – “Ancora una volta il click day vaccinale fallisce”: a parlare così è Stefano Mugnai, vice-presidente del gruppo Forza Italia alla Camera dei Deputati, che aggiunge: “Quindi un’altra mattinata di quelle impossibili davanti al Pc per migliaia di Toscani che hanno cercato di prenotare un posto per loro oppure per un loro parente per […]

FIRENZE – “Ancora una volta il click day vaccinale fallisce”: a parlare così è Stefano Mugnai, vice-presidente del gruppo Forza Italia alla Camera dei Deputati, che aggiunge: “Quindi un’altra mattinata di quelle impossibili davanti al Pc per migliaia di Toscani che hanno cercato di prenotare un posto per loro oppure per un loro parente per le prossime vaccinazioni con il siero Johnson & Johnson. Ne avevano diritto gli over 65 nati tra il 1952 e il 1956, moltissimi di loro, o chi per loro, si sono letteralmente lanciati a cercare uno spazio libero tra quelli proposti sul portale. Moltissimi utenti non sono infatti riusciti neanche a terminare la procedura formale, che il sistema on line si è bloccato come accaduto nei mesi scorsi e come avevamo già denunciato”.

“Tutte le volte è uguale. In tutte le occasioni – conclude Mugnai – in modo imbarazzante si presentano i medesimi problemi. E le spiegazioni sono pure peggio: ci vuole spiegare il presidente Eugenio Giani come si fa a provare a prenotarsi senza intasare il portale? O si prova o non si prova. Oppure magari pretenderebbe che gli aventi diritto si mettessero d’accordo fra di loro su quando provare a prenotarsi? Siamo oltre il ridicolo, oltre la decenza. E lo siamo su una questione importante e delicata come la campagna vaccinale”.

“Per l’ennesima volta – dice la consigliera regionale della Lega Elisa Tozzi – il click day vaccinale ha mostrato quanto sia incivile e antidemocratico questo sistema di distribuzione in cui chi ha il computer più potente, la connessione migliore e il dito più rapido ‘vince’ una dose di vaccino, mentre tutti gli altri dovranno attendere il prossimo annuncio e il prossimo click day. Soprattutto e purtroppo, ha mostrato anche quanto la Toscana sconti, in questa delicata fase del contrasto alla pandemia, la mancanza di pianificazione, programmazione e concertazione di chi la governa”.