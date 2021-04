Vaccini, il 31 marzo record di somministrazioni in Toscana con 28.937 iniezioni

FIRENZE – Procede la vaccinazione anti Covid-19 in Toscana. “E ieri, mercoledì 31 marzo – dice il presidente della Regione Eugenio Giani – è stata la giornata in cui si è raggiunto il numero maggiore di somministrazioni. Sono state in tutto 28.937 le iniezioni fatte con i tre vaccini a disposizione, Pfizer, Moderna e AstraZeneca. […]

FIRENZE – Procede la vaccinazione anti Covid-19 in Toscana. “E ieri, mercoledì 31 marzo – dice il presidente della Regione Eugenio Giani – è stata la giornata in cui si è raggiunto il numero maggiore di somministrazioni. Sono state in tutto 28.937 le iniezioni fatte con i tre vaccini a disposizione, Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Un record reso possibile grazie anche ai medici di famiglia, che hanno aderito alla campagna per gli over 80 e che si stanno impegnando con grande spirito di servizio, e che ringrazio per l’importante apporto”. Questa settimana si registra un’accelerazione nella campagna di vaccinazione degli over 80. A ieri erano oltre 81.000 le somministrazioni complessive di vaccino in corso di effettuazione. A oggi, 1 aprile, alle 18.30 sono state effettuate 676.596 somministrazioni totali, di cui 472.980 relative alla prima dose e 203.616 richiami. I medici di medicina generale stanno già prenotando oltre 90.000 dosi per la prossima settimana.