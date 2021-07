Vaccini: in Toscana superato il traguardo dei 4 milioni

FIRENZE – Come anticipato dal presidente della Regione, Eugenio Giani, su Facebook, i vaccini somministrati in Toscana al 30 luglio hanno superato il traguardo dei 4 milioni. “Un risultato ragguardevole, – ha detto Giani – che ci spinge a utilizzare al massimo tutti gli strumenti disponibili, per proseguire sulla strada della vaccinazione della popolazione toscana con […]

FIRENZE – Come anticipato dal presidente della Regione, Eugenio Giani, su Facebook, i vaccini somministrati in Toscana al 30 luglio hanno superato il traguardo dei 4 milioni. “Un risultato ragguardevole, – ha detto Giani – che ci spinge a utilizzare al massimo tutti gli strumenti disponibili, per proseguire sulla strada della vaccinazione della popolazione toscana con ragionevole ottimismo. Le nuove dosi in arrivo consentono di dare un ulteriore slancio a una campagna di vaccinazione, che non ha conosciuto soste e che ha impegnato da subito l’intero sistema sanitario regionale e la nostra comunità a più livelli. Ringrazio i toscani che hanno compreso l’importanza di vaccinarsi e tutte le donne e gli uomini, impegnati quotidianamente in questo sforzo collettivo con senso di responsabilità e altruismo”. Qui di seguito, invece, trovate il totale dei positivi suddiviso provincia per provincia sempre al 30 luglio.