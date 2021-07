Vaccini, Mugnai (Coraggio Italia): “Anche ieri Toscana ultima in Italia”

CAMPI BISENZIO – “Anche ieri Toscana ultima in Italia per vaccinazioni, come emerge dal sistema Covid-19 Opendata vaccini allegato”: a dirlo è Stefano Mugnai, vice-capo gruppo vicario di Coraggio Italia alla Camera. “Ieri – aggiunge – abbiamo appreso, da fonte Gimbe, che solo la Calabria ha fatto peggio delle Toscana rispetto alla percentuale fin qui […]

CAMPI BISENZIO – “Anche ieri Toscana ultima in Italia per vaccinazioni, come emerge dal sistema Covid-19 Opendata vaccini allegato”: a dirlo è Stefano Mugnai, vice-capo gruppo vicario di Coraggio Italia alla Camera. “Ieri – aggiunge – abbiamo appreso, da fonte Gimbe, che solo la Calabria ha fatto peggio delle Toscana rispetto alla percentuale fin qui coperta da un completo ciclo vaccinale, oggi apprendiamo che nella giornata di ieri, 16 luglio, abbiamo di nuovo fatto peggio di tutti nella campagna vaccinale. Fin dall’inizio della campagna il presidente Giani le sta sbagliando tutte. Chi dimentica la decisione assunta da Giani di vaccinare trentenni di varie categorie professionali, lasciando in balia della pandemia e in molti casi a un tragico destino centinaia di migliaia di fragili, super fragili e over 80, cioè le categorie più a rischio? Talmente grave da farsi richiamare dal presidente Draghi, costretto a portare all’attenzione del Parlamento l’esempio della Toscana come ‘regione che non stava facendosi adeguatamente carico della salvezza dei propri cittadini piu fragili’. Faccio un appello al Governo. Abbiamo eccellenti competenze, qualcuno aiuti Giani”.