Vaccini per 60-64enni, prenotazioni dalla prossima settimana

CAMPI BISENZIO – Il nuovo filone vaccinale anti Covid della Toscana, dedicato alle persone tra i 60 e i 69 anni sarà a pieno regime dalla prossima settimana, quando potranno prenotare anche i 60-64enni.

Intanto, da oggi 5 maggio il portale regionale è stato aperto, per la prima volta, ai 65-69enni (i nati tra il 1952 e il 1956), mettendo a disposizione 9.600 dosi monodosi Johnson & Johnson (tutte prenotate in pochi minuti) e subito a ruota – a esaurimento di queste – altre 92.400 dosi Pfizer (disponibili dalle slot degli over 70) per un numero complessivo di 102mila sieri, pronti a essere somministrati da venerdì prossimo, negli hub indicati.

Over 70 e numero verde dedicato

La Regione Toscana per aumentare la copertura vaccinale degli over 70 (i nati tra il 1941 e il 1951) – che non possono prenotarsi sul portale regionale, perché sprovvisti di computer o di smartphone o di assistenza da parte di familiari – ha messo a loro disposizione (già da ieri) il numero verde 800117744 “ProntoVaccino”. Chiamando a questo numero (dalle ore 9 alle 17, dal lunedì al venerdì), risponderà un operatore, che prenderà le informazioni necessarie della persona over 70, che sarà contattata nelle ore successive da un altro operatore, che aiuterà a prenotare sul portale l’appuntamento per la vaccinazione, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dalla stessa persona interessata. Il giorno dell’appuntamento sarà sufficiente presentarsi presso l’hub prescelto muniti di tessera sanitaria. La documentazione, relativa al consenso informato, potrà essere firmata al momento della vaccinazione.

Intanto, alle ore 16:30 di oggi, mercoledì 5 maggio, risultano 933.569 i toscani che hanno ricevuto la prima dose e, tra questi, 416.809 quelli a cui è stato inoculato anche il richiamo. Tra gli over 80 sono 292.947 i vaccinati con la prima dose e 227.831 quelli che hanno ricevuto anche la seconda; mentre le dosi complessivamente somministrate ai settantenni sono 290.573. Per quanto riguarda le persone vaccinate con almeno una dose sul totale della fascia anagrafica del territorio, la Toscana anche oggi è tra le prime Regioni italiane nella classifica stilata dal ministero della Salute, con il 97% circa della copertura vaccinale degli over 80; mentre è decima nell’ambito degli over 70, vaccinati per il 65%