Vaccino anti Covid, il 9 febbraio si riaprono le agende di prenotazione

FIRENZE – Si riapriranno il prossimo martedì 9 febbraio, a partire dalle 14, le agende per prenotare il vaccino anti Covid per tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari che abbiano già effettuato la pre-adesione. Il portale regionale per prenotarsi è all’indirizzo https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home. La disponibilità di posti sarà subordinata alla tempistica e al quantitativo di dosi di vaccino che saranno effettivamente fornite. Dall’inizio della campagna alle 12 di oggi, domenica 7 febbraio, sono state somministrate in tutto 150.233 dosi di vaccino, di cui 21.948 in Rsa, come riportato sul portale web https://vaccinazioni.sanita.toscana.it.