Vaccino anti Covid, il tutorial per le persone over 70

CAMPI BISENZIO – Un nuovo servizio per venire in aiuto alle persone over 70 per prenotare il vaccino è stato messo in atto dalla Regione Toscana con “Più ti curi, più sicuri”.

Il tutorial proposto è un manuale elettronico, che guida passo dopo passo a prenotarsi sul portale, spiegando come procedere ad ogni singolo passaggio per fissare data, orario e luogo della somministrazione del vaccino, destinato alla propria categoria di riferimento, come indicato dal piano nazionale vaccinale.

Il video spiega come prenotarsi anche attraverso l’utilizzo del linguaggio dei segni per i non udenti. E’ in corso di realizzazione un tutorial anche per le persone con elevata fragilità. Nel frattempo la Regione Toscana ha realizzato per le persone “estremamente vulnerabili” un’infografica che spiega chi necessita di prenotazione e chi no, sulla base dell’area di patologia di appartenenza, le cui tabelle di riferimento sono su regione.toscana.it/vaccinicovid, che consentono di verificare la presenza proprio codice di esenzione.

La Regione Toscana ha, inoltre, realizzato una infografica riepilogativa sull'andamento dei vari filoni della campagna vaccinale attualmente in corso, che riportiamo in allegato.