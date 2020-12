Vaccino Pfizer, l’Ema verso l’ok il 23 dicembre

PIANA FIORENTINA – Potrebbero diventare più stretti i tempi per l’approvazione del vaccino anti Covid di Pfizer-BionTech da parte dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema). L’Agenzia,infatti, secondo quanto riporta l’Ansa, punterebbe infatti a un via libera al vaccino già prima di Natale. Secondo i tempi già annunciati dall’Ema, l’approvazione dovrebbe comunque arrivare non oltre il […]

PIANA FIORENTINA – Potrebbero diventare più stretti i tempi per l’approvazione del vaccino anti Covid di Pfizer-BionTech da parte dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema). L’Agenzia,infatti, secondo quanto riporta l’Ansa, punterebbe infatti a un via libera al vaccino già prima di Natale. Secondo i tempi già annunciati dall’Ema, l’approvazione dovrebbe comunque arrivare non oltre il 29 dicembre. La Bild on line scrive, citando fonti europee e del governo tedesco, che l’Ema sarebbe pronta ad accordare l’autorizzazione al vaccino anti Covid sviluppato dalla Pfizer-BioNTech già il 23 dicembre. Le vaccinazioni potrebbero iniziare in Germania subito dopo Natale, e viene presa in considerazione la data del 26.

“Il previsto passaggio alla Commissione europea per l’approvazione definitiva al vaccino anti Covid Pfizer-BionTech potrebbe avvenire con tutta probabilità entro 48 ore dal via libera dell’Ema, e dunque già il 26 o 27 dicembre se l’Ema si pronuncerà prima di Natale”: lo afferma Guido Rasi, ex direttore esecutivo Ema. A quel punto, “il vaccino sarebbe utilizzabile dal giorno dopo nei Paesi Ue”. Se la macchina distributiva e la logistica sono pronte, e con la contestuale e immediata validazione da parte di Aifa, “la campagna vaccinale in Italia potrebbe dunque partire – afferma – già il 28-29 dicembre