Vagone incendiato alla stazione di Lastra a Signa, treni bloccati in entrambe le direzioni

LASTRA A SIGNA – A causa di un incendio che si è generato in una carrozza di un treno alta velocità Freccia Argento all’altezza della stazione di Lastra a Signa, che non ha provocato danni a persone, la stazione è stata chiusa e i treni sono bloccati in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza. Il […]

LASTRA A SIGNA – A causa di un incendio che si è generato in una carrozza di un treno alta velocità Freccia Argento all’altezza della stazione di Lastra a Signa, che non ha provocato danni a persone, la stazione è stata chiusa e i treni sono bloccati in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza. Il macchinista, infatti, allertato dall’attivazione dell’impianto antincendio, ha fermato prontamente il treno in prossimità della fermata e attivato l’evacuazione di tutti i passeggeri presenti. Sul posto è intervenuto il personale di Ferrovie dello Stato con il supporto dei Vigili del fuoco del Comando di Firenze, con due squadre e due autobotti (che hanno contenuto l’incendio alla sola carrozza dove si erano sprigionate le fiamme), e della Polfer. Trenitalia sta attivando bus sostituitivi in direzione Stazione di Firenze Santa Maria Novella e in partenza proprio dalla fermata ferroviaria di Lastra a Signa.